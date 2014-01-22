Мусор со стройплощадки ЖК «Альпийская горка» сбрасывают в пермскую реку

Posted 22 января 2014, 07:00
Published 22 января 2014, 07:00
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
«Чего вы всё ходите здесь? Здесь все уже давно куплено, а они всё бегают!», — процедил сквозь золотые зубы водитель китайского грузовичка, примостившегося на грунтовой площадке за домом №119 по улице Островского. «Вон Листьев тоже совал свой нос не в свои дела, и чем закончилось?», — зачем-то вспомнил убитого в 1995 году журналиста собеседник. Разговор явно не клеился.
— На кого вы работаете?
— А тебе какое дело? Ты понимаешь, тут серьезные люди, вы ничего не измените.
Без пояснений водителя мы выяснили, что грунт и строительный мусор сюда свозят с ближайшего объекта — второй очереди ЖК «Альпийская горка» (застройщик — ОАО «Камская долина»). Житель соседнего дома Сергей Селиверстов поясняет: вот уже два месяца со стройки мимо дома №119 по Островского и далее вдоль гаражей к логу безостановочным потоком ходят грузовики.
Грунтом из котлована практически полностью завален приток реки Егошиха. Той самой реки, с которой началась история Перми. Из-под многометрового слоя земли, мусора и еще бог знает чего торчат верхушки деревьев и кустарников.
Грузовик, тем временем, снимается со стоянки и едет прямиком на строительную площадку. Следуем за ним. Работы ведутся открыто: экскаватор буднично нагружает грузовик землей. Группа рабочих, замечая меня и фотографа, встревоженно зовет охрану: «Посторонние на объекте! Ну-ка, пошли отсюда! ».
По неясным причинам подрядчики строительных компаний с большой неприязнью относятся к пермским рекам. В прошлый раз мы уличили застройщика «ПМ-Девелопмент» в сбросе строительного мусора в лог реки Егошиха, после чего вывоз временно прекратился. В ОАО «Камская Долина» нам не стали комментировать сложившуюся ситуацию.
Мы выяснили, что в Перми есть всего три места, куда по закону должны вывозить грунт подрядчики. Это полигоны в Краснокамске и Звездном, а также полигон ТБО «Софроны». Но затраты на доставку мусора на эти полигоны, судя по всему, непосильны для строительных компаний. Гораздо проще и дешевле свалить всё в ближайшую речку.
Заместитель начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Лев Третьяков в беседе с Properm.ru пообещал, что все материалы о нарушениях подрядчика были переданы в природоохранную прокуратуру. Мы будем следить за их судьбой.