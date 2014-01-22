Мусор со стройплощадки ЖК «Альпийская горка» сбрасывают в пермскую реку

Мы выяснили, что в Перми есть всего три места, куда по закону должны вывозить грунт подрядчики. Это полигоны в Краснокамске и Звездном, а также полигон ТБО «Софроны». Но затраты на доставку мусора на эти полигоны, судя по всему, непосильны для строительных компаний. Гораздо проще и дешевле свалить всё в ближайшую речку.