Топ-10 банков Пермского края по количеству офисов

Posted 27 января 2014, 11:51
Published 27 января 2014, 11:51
Modified 13 января, 08:46
Updated 13 января, 08:46
Изучив официальные сайты кредитных организаций, Properm.ru составил рейтинг банков по количеству офисов. Сегодня представляем десятку самых «офисных» кредитных организаций Пермского края.
Возглавляет ее Сбербанк России, у которого на территории региона работает 578 отделений, что в разы превышает количество офисов любого другого банка.
|Банк
|Количество офисов в Пермском крае
|В Перми
|В крае за исключением Перми
|Сбербанк России
|578
|97
|481
|Хоум Кредит Банк
|35
|14
|21
|Восточный Экспресс Банк
|29
|10
|19
|Почтобанк
|29
|25
|4
|Урал ФД
|23
|13
|10
|ВТБ24
|21
|15
|6
|Мособлбанк
|18
|9
|9
|Альфа-Банк
|11
|11
|0
|Проинвестбанк
|11
|3
|8
|Экопромбанк
|11
|11
|0
Источник — официальные сайты банков
Более подробную информацию обо всех банках, работающих на территории Пермского края, читайте в рейтинге Properm.ru, который выйдет завтра, 28 января.