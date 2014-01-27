properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января 2014, 11:51

Published 27 января 2014, 11:51

Modified 13 января, 08:46

Updated 13 января, 08:46

Топ-10 банков Пермского края по количеству офисов

27 января 2014, 11:51
У одного Сбербанка отделений больше, чем у всех банков вместе взятых.

Изучив официальные сайты кредитных организаций, Properm.ru составил рейтинг банков по количеству офисов. Сегодня представляем десятку самых «офисных» кредитных организаций Пермского края.

Возглавляет ее Сбербанк России, у которого на территории региона работает 578 отделений, что в разы превышает количество офисов любого другого банка.

Банк Количество офисов в Пермском крае В Перми В крае за исключением Перми
Сбербанк России 578 97 481
Хоум Кредит Банк 35 14 21
Восточный Экспресс Банк 29 10 19
Почтобанк 29 25 4
Урал ФД 23 13 10
ВТБ24 21 15 6
Мособлбанк 18 9 9
Альфа-Банк 11 11 0
Проинвестбанк 11 3 8
Экопромбанк 11 11 0

Источник — официальные сайты банков

Более подробную информацию обо всех банках, работающих на территории Пермского края, читайте в рейтинге Properm.ru, который выйдет завтра, 28 января.

#Банки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика