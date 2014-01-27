Топ-10 банков Пермского края по количеству офисов

У одного Сбербанка отделений больше, чем у всех банков вместе взятых.

Изучив официальные сайты кредитных организаций, Properm.ru составил рейтинг банков по количеству офисов. Сегодня представляем десятку самых «офисных» кредитных организаций Пермского края. Возглавляет ее Сбербанк России, у которого на территории региона работает 578 отделений, что в разы превышает количество офисов любого другого банка. Банк Количество офисов в Пермском крае В Перми В крае за исключением Перми Сбербанк России 578 97 481 Хоум Кредит Банк 35 14 21 Восточный Экспресс Банк 29 10 19 Почтобанк 29 25 4 Урал ФД 23 13 10 ВТБ24 21 15 6 Мособлбанк 18 9 9 Альфа-Банк 11 11 0 Проинвестбанк 11 3 8 Экопромбанк 11 11 0 Источник — официальные сайты банков Более подробную информацию обо всех банках, работающих на территории Пермского края, читайте в рейтинге Properm.ru, который выйдет завтра, 28 января.