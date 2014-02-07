Google подготовил к Олимпиаде радужный дудл

Posted 7 февраля 2014,, 11:15
Published 7 февраля 2014,, 11:15
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Google посвятил очередной дудл (картинку на главной странице поисковика, заменяющую логотип) Олимпиаде в Сочи. Радужную картинку интернет-гигант сопроводил словами поддержки представителей ЛГБТ*-движения.
Радужный флаг является самым известным символом ЛГБТ-движения. Традиционно полотно состоит из шести продольных полос, цвета которых идут в соответствии с порядком радуги сверху вниз: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый.
* Движение признано экстремистским в России.