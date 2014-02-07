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Posted 7 февраля 2014,, 11:15

Published 7 февраля 2014,, 11:15

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Google подготовил к Олимпиаде радужный дудл

7 февраля 2014, 11:15
Компания решила поддержать всех людей нетрадиционной сексуальной ориентации, в том числе и тех, кто приехал в Сочи.

Google посвятил очередной дудл (картинку на главной странице поисковика, заменяющую логотип) Олимпиаде в Сочи. Радужную картинку интернет-гигант сопроводил словами поддержки представителей ЛГБТ*-движения.

Радужный флаг является самым известным символом ЛГБТ-движения. Традиционно полотно состоит из шести продольных полос, цвета которых идут в соответствии с порядком радуги сверху вниз: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый.

* Движение признано экстремистским в России.

#Интернет#Google#Олимпиада 2014#Дудл
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