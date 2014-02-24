Жители Оксфорда попросили Игоря Сапко защитить пермских геев

Posted 24 февраля 2014,, 11:48
Published 24 февраля 2014,, 11:48
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В минувшие выходные в английском Оксфорде представители ЛГБТ*-сообщества подняли радужный флаг. Как объясняет местная газета Oxford Mail, организаторы акции хотели таким образом защитить права геев и лесбиянок на Олимпийских играх в Сочи.
Издание также сообщает, что представители лейбористов, либерал-демократов и партии зеленых направили в адрес мэра Перми, города-побратима Оксфорда, письмо с просьбой поддержат права представителей ЛГБТ-сообщества, пишет «Местное время».
* Движение признано экстремистским в России.