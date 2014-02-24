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Posted 24 февраля 2014,, 11:48

Published 24 февраля 2014,, 11:48

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Жители Оксфорда попросили Игоря Сапко защитить пермских геев

24 февраля 2014, 11:48
Акция, прошедшая в городе-побратиме Перми, была приурочена к закрытию Олимпийских игр.
Сюжет
ЛГБТ

В минувшие выходные в английском Оксфорде представители ЛГБТ*-сообщества подняли радужный флаг. Как объясняет местная газета Oxford Mail, организаторы акции хотели таким образом защитить права геев и лесбиянок на Олимпийских играх в Сочи.

Издание также сообщает, что представители лейбористов, либерал-демократов и партии зеленых направили в адрес мэра Перми, города-побратима Оксфорда, письмо с просьбой поддержат права представителей ЛГБТ-сообщества, пишет «Местное время».

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество#ЛГБТ#Сапко#Лгбт-движение
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