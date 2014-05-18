В Перми состоялся ЛГБТ*-флешмоб

Posted 18 мая 2014,, 11:20
Published 18 мая 2014,, 11:20
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Вчера, 17 мая в Перми прошел флешмоб в поддержку ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры).
Изначально активисты, выступающие за права представителей ЛГБТ-сообщества, планировали собраться в сквере уральских добровольцев, но информация об этом «утекла» из закрытой группы мероприятия в сети «ВКонтакте».
Как рассказала корреспонденту Properm.ru одна из участниц флешмоба, после этого в адрес участников посыпались угрозы. Поэтому активисты решили переместиться в другое место, где и реализовали идею флешмоба — отпустили в небо шарики радужных цветов.
* Движение признано экстремистским в России.