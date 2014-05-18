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Posted 18 мая 2014,, 11:20

Published 18 мая 2014,, 11:20

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Перми состоялся ЛГБТ*-флешмоб

В Перми состоялся ЛГБТ*-флешмоб

18 мая 2014, 11:20
Фото: Кирилл Козлов
Участники акции отпустили в небо воздушные шарики радужных цветов в честь Международного дня борьбы с гомофобией.
Сюжет
ЛГБТ

Вчера, 17 мая в Перми прошел флешмоб в поддержку ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры).

Изначально активисты, выступающие за права представителей ЛГБТ-сообщества, планировали собраться в сквере уральских добровольцев, но информация об этом «утекла» из закрытой группы мероприятия в сети «ВКонтакте».
Как рассказала корреспонденту Properm.ru одна из участниц флешмоба, после этого в адрес участников посыпались угрозы. Поэтому активисты решили переместиться в другое место, где и реализовали идею флешмоба — отпустили в небо шарики радужных цветов.

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество#ЛГБТ#Гей-парад#Лгбт-движение
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