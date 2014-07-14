На «Флаэртиане» покажут фильмы о коммунистах, холокосте и воспитанниках детских домов

Posted 14 июля 2014, 06:42
Published 14 июля 2014, 06:42
Modified 2 марта 2023, 17:49
Updated 2 марта 2023, 17:49
С 21 по 28 сентября в Перми состоится XIV международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», в рамках которого будут показаны документальные фильмы, снятые отечественными режиссерами за последний год. Среди них, история о путешествующих в Непал коммунистах (фильм «Непал форева», реж. Алёна Полунина), о сёстрах Каратыгиных (фильм «Холокост — клей для обоев?», реж. Мумин Шакиров) а так же картина, посвященная воспитанникам детских домовинтернатов (фильм «Мама, я убью тебя», реж. Елена Погребижская).
Традиционно лучший фильм «Флаэртины» выберут члены зрительского жюри, состоящего из режиссеров, писателей, а так же общественных деятелей. Победитель получит награду «Малый серебряный Нанук», а так же денежную премию в размере 25 тыс. рублей.
Напомним, что в основную конкурсную программу «Флаэртианы» попадают фильмы, которые соответствуют эстетике заложенной Робертом Флаэрти. В основу таких фильмов ложиться жизнь героя, которая запечатлена согласно законам драматургии на протяжении длительного периода.
Полную программу «Флаэртианы» можно найти на сайте www.flahertiana.ru.