На «Флаэртиане» покажут фильмы о коммунистах, холокосте и воспитанниках детских домов

С 21 по 28 сентября в Перми состоится XIV международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», в рамках которого будут показаны документальные фильмы, снятые отечественными режиссерами за последний год. Среди них, история о путешествующих в Непал коммунистах (фильм «Непал форева», реж. Алёна Полунина), о сёстрах Каратыгиных (фильм «Холокост — клей для обоев?», реж. Мумин Шакиров) а так же картина, посвященная воспитанникам детских домов­интернатов (фильм «Мама, я убью тебя», реж. Елена Погребижская).