Евросоюз отказался погашать газовые долги Украины перед Россией

В этом году Евросоюз перечислял 600 млн евро в качестве помощи для Украины, которая требовалась в размере 1,6 млрд евро. Тогда же он пообещал, что перечислит остальную сумму до конца года. Кроме того, 30 апреля МВФ одобрил предоставление Украине помощи на сумму в 17 млрд долларов. Первый перевод на сумму 3,16 млрд Киеву направили в начале мая.