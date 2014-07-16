Евросоюз отказался погашать газовые долги Украины перед Россией

Posted 16 июля 2014, 02:35
Published 16 июля 2014, 02:35
Modified 2 марта 2023, 17:49
Updated 2 марта 2023, 17:49
Евросоюз не планирует оплачивать долги Украины за газ перед Россией, пишет «РИА Новости». Такое заявление сегодня сделал глава руководства Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.
Издание отмечает, что сумма долга украинского Нефтегаза перед Газпромом достигла $5,3 млрд, и сейчас на Украину поступают только транзитные объемы газа, которые предназначены для Европы.
В этом году Евросоюз перечислял 600 млн евро в качестве помощи для Украины, которая требовалась в размере 1,6 млрд евро. Тогда же он пообещал, что перечислит остальную сумму до конца года. Кроме того, 30 апреля МВФ одобрил предоставление Украине помощи на сумму в 17 млрд долларов. Первый перевод на сумму 3,16 млрд Киеву направили в начале мая.
Напомним, 16 июня российская сторона заявила, что будет поставлять Украине только тот газ, который страна оплатила, то есть предоплаченный.