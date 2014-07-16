Пермская компания через суд требует признать подрядчика реконструкции набережной банкротом

Кроме того, нарушение закона в действиях ООО «Газмет ИНТЭК» антимонопольная служба обнаружила в 2012 году. Тогда строительной компании было выдано предписание о взыскании незаконно полученного дохода при реконструкции Чусовских очистных сооружений в пользу федерального бюджета. «Газмет ИНТЭК» пытался оспорить решение УФАС через суд, но проиграл в трех инстанциях: в Арбитражном суде Пермского края, в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде и в Федеральном арбитражном суде Уральского округа.