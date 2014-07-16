properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июля 2014, 04:42

Published 16 июля 2014, 04:42

Modified 2 марта 2023, 17:49

Updated 2 марта 2023, 17:49

Пермская компания через суд требует признать подрядчика реконструкции набережной банкротом

Пермская компания через суд требует признать подрядчика реконструкции набережной банкротом

16 июля 2014, 04:42
Фото: Properm.ru.
Очередное судебное заседание по иску против ООО «Газмет ИНТЭК» состоится 31 июля.

В краевой арбитражный суд поступил иск о банкротстве ООО «Газмет ИНТЭК», заявление было подано пермским ООО «Амак». Компания обосновывает свое действие вступившим в законную силу решением суда и задержкой более трех месяцев оплаты основной задолженности суммой 198,5 тыс. рублей. В качестве временного управляющего «Амак» просит назначить члена НП СРО «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Михаила Харчевникова. Заседание состоится 31 июля.

Как пишет «Ъ», до 2002 года 70% долей ООО «Амак» принадлежало Михаилу Зуеву, который сейчас возглавляет «Газмет ИНТЭК» и владеет 33% «Газмета». В комментарии изданию бизнесмен сказал, что о сути иска не осведомлен и сейчас находится в отпуске.

Напомним, судебные тяжбы между «Газмет» и администрацией города продолжаются с прошлого года. Причиной обращения в суд стала фиктивная банковская гарантия компании, которая неоднократно срывала сроки сдачи пермской набережной. На данном этапе администрация Перми добилась разрыва контракта с ООО «Газмет-ИНТЭК», которое выиграло конкурс по реконструкции первой и второй очереди набережной Камы, и теперь планирует искать нового подрядчика.

Кроме того, нарушение закона в действиях ООО «Газмет ИНТЭК» антимонопольная служба обнаружила в 2012 году. Тогда строительной компании было выдано предписание о взыскании незаконно полученного дохода при реконструкции Чусовских очистных сооружений в пользу федерального бюджета. «Газмет ИНТЭК» пытался оспорить решение УФАС через суд, но проиграл в трех инстанциях: в Арбитражном суде Пермского края, в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде и в Федеральном арбитражном суде Уральского округа.

#Недвижимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика