«Пинрейт» оценил местоположение современного квартала «Новый центр» на 100%

Рейтинг дома начинается от 0% (совсем плохо) до 100% (дом-мечта). Местоположение современного квартала «Новый центр» от компании «Талан», согласно этому сервису, оценивается на 100%. Комплекс находится центре города. В непосредственной близости от «Нового центра» располагается 67 банков, 14 фитнес-центров, более 100 кафе, баров и кондитерских, 2 детских сада, более 10 образовательных учреждений и многое другое.