«Пинрейт» оценил местоположение современного квартала «Новый центр» на 100%

Posted 16 июля 2014, 04:42
Published 16 июля 2014, 04:42
Modified 2 марта 2023, 17:49
Updated 2 марта 2023, 17:49
Рейтинг был проведен в 91 городе России, Казахстана и Украины. Сайт оценил расположение и пермских домов. «Пинрэйт» предлагает пользователю узнать, насколько удобно расположен дом в пределах города. При оценке местоположение берется во внимание близость к центру города, а также наличие полезной для жителя инфраструктуры (магазинов, кафе, бассейнов, стадионов, спортивных площадок, баров, больниц, стоянок, банкоматов, школ, детских садов).
Рейтинг дома начинается от 0% (совсем плохо) до 100% (дом-мечта). Местоположение современного квартала «Новый центр» от компании «Талан», согласно этому сервису, оценивается на 100%. Комплекс находится центре города. В непосредственной близости от «Нового центра» располагается 67 банков, 14 фитнес-центров, более 100 кафе, баров и кондитерских, 2 детских сада, более 10 образовательных учреждений и многое другое.
Разработчики сервиса — группа молодых людей из Новосибирска. Популярность «Пинрэйта» растёт с каждым днём.