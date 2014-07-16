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Posted 16 июля 2014, 04:42

Published 16 июля 2014, 04:42

Modified 2 марта 2023, 17:49

Updated 2 марта 2023, 17:49

«Пинрейт» оценил местоположение современного квартала «Новый центр» на 100%

16 июля 2014, 04:42
На платформе 2GIS появился интерактивный рейтинг удобства проживания в городе.

Рейтинг был проведен в 91 городе России, Казахстана и Украины. Сайт оценил расположение и пермских домов. «Пинрэйт» предлагает пользователю узнать, насколько удобно расположен дом в пределах города. При оценке местоположение берется во внимание близость к центру города, а также наличие полезной для жителя инфраструктуры (магазинов, кафе, бассейнов, стадионов, спортивных площадок, баров, больниц, стоянок, банкоматов, школ, детских садов).

Рейтинг дома начинается от 0% (совсем плохо) до 100% (дом-мечта). Местоположение современного квартала «Новый центр» от компании «Талан», согласно этому сервису, оценивается на 100%. Комплекс находится центре города. В непосредственной близости от «Нового центра» располагается 67 банков, 14 фитнес-центров, более 100 кафе, баров и кондитерских, 2 детских сада, более 10 образовательных учреждений и многое другое.

Разработчики сервиса — группа молодых людей из Новосибирска. Популярность «Пинрэйта» растёт с каждым днём.

#Новости компаний недвижимости#Новый центр#2гис#Пинрейт
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