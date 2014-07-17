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Posted 17 июля 2014, 11:48

Published 17 июля 2014, 11:48

Modified 2 марта 2023, 17:48

Updated 2 марта 2023, 17:48

Администрация президента будет приглядывать за бывшим речным училищем в Перми

Администрация президента будет приглядывать за бывшим речным училищем в Перми

17 июля 2014, 11:48
Фото: Properm.ru.
Защитники здания на Матросова, 13, обратились в приемную президента РФ по Пермскому краю с просьбой присвоить речному училищу статус памятника. Их убедили, что все уже сделано.

Вчера, 16 июля, руководитель приемной Президента РФ в Пермском крае, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Олег Веселков встретился с защитниками здания бывшего речного училища на Матросова, 13. На встрече присутствовали представители администрации Перми, прокуратуры Пермского края и краевых министерств.

Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора, заявители требуют присвоить зданию речного училища статус объекта культурного наследия, который позволил бы сохранить историческую постройку. Но здание уже признано выявленным объектом культурного наследия, а работы по его демонтажу приостановлены. Вся необходимая информация направлена в прокуратуру Ленинского района Перми для содействия в сохранении здания. Приемная президента РФ в Пермском крае взяла ситуацию на контроль.

Напомним, ситуация вокруг здания бывшего речного училища, построенного в начале XX века, накалилась 8 июля, когда пермяки и краеведы преградили путь рабочим, которые начали снос дома. Как сообщили представители собственника земельного участка Игоря Колесникова, «снос не противоречит реконструкции», а здание «находится в аварийном состоянии и требует сноса».

#Недвижимость#Памятник архитектуры#Реконструкция#Матросова 13#Снос здания
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