Администрация президента будет приглядывать за бывшим речным училищем в Перми

Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора, заявители требуют присвоить зданию речного училища статус объекта культурного наследия, который позволил бы сохранить историческую постройку. Но здание уже признано выявленным объектом культурного наследия, а работы по его демонтажу приостановлены. Вся необходимая информация направлена в прокуратуру Ленинского района Перми для содействия в сохранении здания. Приемная президента РФ в Пермском крае взяла ситуацию на контроль.