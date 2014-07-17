Администрация президента будет приглядывать за бывшим речным училищем в Перми

Posted 17 июля 2014, 11:48
Published 17 июля 2014, 11:48
Modified 2 марта 2023, 17:48
Updated 2 марта 2023, 17:48
Вчера, 16 июля, руководитель приемной Президента РФ в Пермском крае, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Олег Веселков встретился с защитниками здания бывшего речного училища на Матросова, 13. На встрече присутствовали представители администрации Перми, прокуратуры Пермского края и краевых министерств.
Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора, заявители требуют присвоить зданию речного училища статус объекта культурного наследия, который позволил бы сохранить историческую постройку. Но здание уже признано выявленным объектом культурного наследия, а работы по его демонтажу приостановлены. Вся необходимая информация направлена в прокуратуру Ленинского района Перми для содействия в сохранении здания. Приемная президента РФ в Пермском крае взяла ситуацию на контроль.
Напомним, ситуация вокруг здания бывшего речного училища, построенного в начале XX века, накалилась 8 июля, когда пермяки и краеведы преградили путь рабочим, которые начали снос дома. Как сообщили представители собственника земельного участка Игоря Колесникова, «снос не противоречит реконструкции», а здание «находится в аварийном состоянии и требует сноса».