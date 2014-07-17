Малазийский «Боинг» сбит над Украиной. На борту было 295 человек

Президент Украины выступил за создание государственной комиссии с привлечением международных экспертов, которые займутся расследованием причин катастрофы Боинга «Малазийских авиалиний». Российский МАК также выразил готовность принять участие в расследовании крушения авиалайнера.Есть версия, что украинские военные могли сбить малазийский авиалайнер, приняв его за российский самолет-разведчик, об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер ДНР Андрей Пургин. По его словам, три или четыре дня назад Украина объявила Донецкую и Луганскую республики бесполетной зоной и каждый день заявляла о том, что на радарах фиксируются российские самолеты-шпионы.