Малазийский «Боинг» сбит над Украиной. На борту было 295 человек

Posted 17 июля 2014, 18:08
Published 17 июля 2014, 18:08
Modified 2 марта 2023, 17:48
Updated 2 марта 2023, 17:48
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в районе поселка Грабово Шахтерского района Донецкой области Украины. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур, а на борту воздушного судна находились 295 человек, включая 15 членов экипажа, пишет РИА «Новости».
В последний раз связь с самолетом, выполнявшим рейс MH17, была установлена в воздушном пространстве Украины. Это было за 10 минут до того, как воздушное судно влетело бы в воздушное пространство России.
Как отмечается, обломки самолета разбросаны в радиусе 15 километров от места крушения. Тела по меньшей мере 100 погибших, среди которых много детей, обнаружены на месте крушения малайзийского самолета на Украине, сообщает агентство «Рейтерс» со ссылкой на представителя украинского МЧС, находящегося на месте авиакатастрофы.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает того, что пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines был сбит, и заверил, что вооруженные силы Украины не причастны к инциденту. Однако ранее сообщалось, что в среду в район Донецка был перебазирован дивизион зенитно-ракетных комплексов «Бук» вооруженных сил Украины, который способен поражать цели на высоте до 14 тыс. метров, уточняет ИТАР-ТАСС.
В свою очередь премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай заявил, что у ополченцев ДНР нет вооружения, способного сбить пассажирский самолет на высоте 10 километров.
По словам пресс-службы самопровозглашенной Луганской народной республики, очевидцы, наблюдавшие полет пассажирского самолета Боинг 777, наблюдали атаку на него штурмовика ВВС Украины. После чего пассажирский самолет раскололся на две части в воздухе и упал на территории ДНР.
Президент Украины выступил за создание государственной комиссии с привлечением международных экспертов, которые займутся расследованием причин катастрофы Боинга «Малазийских авиалиний». Российский МАК также выразил готовность принять участие в расследовании крушения авиалайнера.Есть версия, что украинские военные могли сбить малазийский авиалайнер, приняв его за российский самолет-разведчик, об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер ДНР Андрей Пургин. По его словам, три или четыре дня назад Украина объявила Донецкую и Луганскую республики бесполетной зоной и каждый день заявляла о том, что на радарах фиксируются российские самолеты-шпионы.
Добавим, что сразу после катастрофы российская компания «Трансаэро» и немецкая авиакомпания Lufthansa заявили, что будет выполнять все полеты в обход воздушного пространства Украины.Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку глубокие соболезнования в связи с крушением самолета, передает «Ридус».