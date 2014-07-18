Разведка США утверждает, что «Boeing-777» на Украине был сбит ракетой

Posted 18 июля 2014, 04:15
Published 18 июля 2014, 04:15
Modified 2 марта 2023, 17:48
Updated 2 марта 2023, 17:48
По утверждениям американской разведки, малайзийский авиалайнер, упавший на украинской территории, был сбит зенитной ракетой класса «земля — воздух». В настоящее время специалисты США занимаются анализом траектории полета ракеты, пытаясь понять, откуда именно она стартовала.
В свою очередь, вице-президент США Джозеф Байден заявил, что авиакатастрофа на востоке Украины «не была несчастным случаем», сообщает Associated Press. Лайнер был сбит преднамеренно, выразил уверенность Байден.
Отметим, что по уточненным данным, на борту малайзийского «Боинга-777» находились 15 членов экипажа и 283 пассажира, в том числе три малолетних ребенка.
По информации Reuters, 154 пассажира были представителями Нидерландов, 27 — Австралии и 23 — Малайзии (по данным авиакомпании, 43, включая 15 членов экипажа и 2 детей), 11 — Индонезии (12, включая 1 ребенка), 6 — Великобритании (9), 4 — Германии, 3 — филиппинцы и 1 канадец. Авиакомпания также сообщает, что на борту находилось четверо бельгийцев. Гражданство 41 пассажира пока не установлено.
Среди жертв оказались ученые и врачи, которые направлялись на конференцию международного Общества борьбы со СПИДом (IAS) в Мельбурн, сообщает «РИА Новости». В числе погибших может быть официальный представитель Всемирной организации здравоохранения.
Президент России Владимир Путин возложил ответственность за крушение Boeing 777 на руководство Украины. Украинский президент Петр Порошенко винит в произошедшем «террористов». А украинские силовики и ополченцы возложили друг на друга ответственность за произошедшее.
При этом первые владеют зенитными ракетными комплексами типа «Бук-М1», способными поражать цели на высоте более 20 км. Однако ранее сообщалось, что в среду в район Донецка был перебазирован дивизион зенитно-ракетных комплексов «Бук» вооруженных сил Украины.
При этом США считают, что Украина не имела возможности поразить системой ПВО пассажирский Boeing 777 именно на той территории, где он был сбит, пишет CNN.
А ополченцы, хоть и утверждают, что такого оружия у них нет, в конце июня сообщали, что им удалось захватить украинскую часть ПВО, в распоряжении которой были комплексы «Бук».
По словам пресс-службы самопровозглашенной Луганской народной республики, очевидцы, наблюдавшие полет пассажирского самолета Боинг 777, наблюдали атаку на него штурмовика ВВС Украины. После чего пассажирский самолет раскололся на две части в воздухе и упал на территории ДНР.
Есть версия, что украинские военные могли сбить малазийский авиалайнер, приняв его за российский самолет-разведчик, об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер ДНР Андрей Пургин. По его словам, три или четыре дня назад Украина объявила Донецкую и Луганскую республики бесполетной зоной и каждый день заявляла о том, что на радарах фиксируются российские самолеты-шпионы.
Постпред Украины в ООН в свою очередь пообещал представить доказательства причастности российских военных к авиакатастрофе. В то же время в Минобороны России заявили, что в районе катастрофы «Боинга» средства российской ПВО не работали, пишет «Лента».
Сейчас ополченцы Донецка обязались пустить наблюдателей ОБСЕ к месту крушения Boeing 777. Они также готовы изолировать место катастрофы и обеспечить доступ местных властей к месту трагедии. Кроме того, ополченцы будут сотрудничать с «соответствующими властями Украины по всем практическим вопросам, возникающим в процессе поисковых и следственных мероприятий».
Малайзия направила на Украину группу специалистов для расследования причин крушения лайнера.
Напомним, что накануне в районе поселка Грабово Шахтерского района Донецкой области Украины был сбит самолет компании Malaysia Airlines. В последний раз связь с самолетом, выполнявшим рейс MH17, была установлена в воздушном пространстве Украины. Это было за 10 минут до того, как воздушное судно влетело бы в воздушное пространство России.