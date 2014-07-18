В сбитом над Украиной Боинге находились участники конференции по СПИДу

В сообщении организации, которое приводит информагентство, написано: «Мы выражаем наши искренние соболезнования после сообщений, что на борту самолета компании Malaysian Airlines, который разбился на Украине, был ряд наших коллег и друзей, направлявшихся на 20-ю международную конференцию по СПИДу».