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Posted 18 июля 2014, 02:55

Published 18 июля 2014, 02:55

Modified 2 марта 2023, 17:48

Updated 2 марта 2023, 17:48

В сбитом над Украиной Боинге находились участники конференции по СПИДу

18 июля 2014, 02:55
Врачи и ученые направлялись в Мельбурн.

Среди жертв крушения малайзийского самолета на Украине были ученые и врачи, которые направлялись на конференцию международного Общества борьбы со СПИДом (IAS) в Мельбурн, сообщает «РИА Новости».

В сообщении организации, которое приводит информагентство, написано: «Мы выражаем наши искренние соболезнования после сообщений, что на борту самолета компании Malaysian Airlines, который разбился на Украине, был ряд наших коллег и друзей, направлявшихся на 20-ю международную конференцию по СПИДу».

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился вчера вечером в районе поселка Грабово Шахтерского района Донецкой области Украины. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Всего на борту воздушного судна находились 295 человек, включая 15 членов экипажа

#Общество#Украина
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