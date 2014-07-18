В сбитом над Украиной Боинге находились участники конференции по СПИДу

Posted 18 июля 2014, 02:55
Published 18 июля 2014, 02:55
Modified 2 марта 2023, 17:48
Updated 2 марта 2023, 17:48
Среди жертв крушения малайзийского самолета на Украине были ученые и врачи, которые направлялись на конференцию международного Общества борьбы со СПИДом (IAS) в Мельбурн, сообщает «РИА Новости».
В сообщении организации, которое приводит информагентство, написано: «Мы выражаем наши искренние соболезнования после сообщений, что на борту самолета компании Malaysian Airlines, который разбился на Украине, был ряд наших коллег и друзей, направлявшихся на 20-ю международную конференцию по СПИДу».
Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился вчера вечером в районе поселка Грабово Шахтерского района Донецкой области Украины. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Всего на борту воздушного судна находились 295 человек, включая 15 членов экипажа