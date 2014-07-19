США разблокируют Ирану доступ к $2,8 млрд замороженных активов

Posted 19 июля 2014, 13:22
Published 19 июля 2014, 13:22
Modified 2 марта 2023, 17:48
Updated 2 марта 2023, 17:48
США может разблокировать Тегерану доступ к замороженным активам по условиям продления переговоров Ирана и шестерки международных посредников, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу китайской делегации Ван Цуня.
Как передает Reuters, в субботу Иран договорился с международными посредниками о продлении переговоров по ядерной программе еще на четыре месяца, до 24 ноября текущего года. Таким образом, сторонам не удалось достигнуть результата к намеченному сроку — 20 июля.
Однако «шестерка» договорилась о разморозке 2,8 миллиарда долларов Ирану в обмен на его согласие нейтрализовать запасы обогащенного до 20 процентов урана. Это вещество будет использовано для топлива в исследовательском реакторе Тегерана в целях создания медицинского изотопа.