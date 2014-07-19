properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2014, 13:22

Published 19 июля 2014, 13:22

Modified 2 марта 2023, 17:48

Updated 2 марта 2023, 17:48

США разблокируют Ирану доступ к $2,8 млрд замороженных активов

19 июля 2014, 13:22
Это будет сделано в обмен на решение Исламской республики превратить весь уран в топливо для Тегеранского исследовательского реактора.

США может разблокировать Тегерану доступ к замороженным активам по условиям продления переговоров Ирана и шестерки международных посредников, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу китайской делегации Ван Цуня.

Как передает Reuters, в субботу Иран договорился с международными посредниками о продлении переговоров по ядерной программе еще на четыре месяца, до 24 ноября текущего года. Таким образом, сторонам не удалось достигнуть результата к намеченному сроку — 20 июля.

Однако «шестерка» договорилась о разморозке 2,8 миллиарда долларов Ирану в обмен на его согласие нейтрализовать запасы обогащенного до 20 процентов урана. Это вещество будет использовано для топлива в исследовательском реакторе Тегерана в целях создания медицинского изотопа.

#Сша#Иран
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика