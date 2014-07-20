В первом полугодии в Прикамье было зафиксировано 1193 пожара

Posted 20 июля 2014, 07:11
Published 20 июля 2014, 07:11
Modified 2 марта 2023, 17:48
Updated 2 марта 2023, 17:48
Подразделения пожарной охраны Пермского края подвели итоги своей деятельности в первом полугодии 2014 года.
Число пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 5,39% — до 1193 случаев. Пожарными было спасено 1002 человека.
Кроме того, зафиксировано снижение количества пожаров, возникших вследствие поджога, неосторожного обращения с огнем, а также нарушений правил устройства и эксплуатации печей, сообщила пресс-служба краевой администрации.