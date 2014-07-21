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Posted 21 июля 2014, 09:10

Published 21 июля 2014, 09:10

Modified 2 марта 2023, 17:48

Updated 2 марта 2023, 17:48

В Перми на Западном обходе фура протаранила стоящий на обочине Hyundai

21 июля 2014, 09:10
Сюжет
Дтп
Один человек погиб, еще двое получили травмы.

20 июля в 18:20 часов по Западному обходу со стороны Краснокамска в направлении ш.Космонавтов города Перми двигался автомобиль Iveco Stralis. Водитель 1974 года рождения на 49 км дороги въехал в стоявший у правого края проезжей части автомобиль Hyundai-Getz.

В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai женщина 1983 года рождения получила смертельную травму. Еще два человека госпитализированы: водитель автомобиля Hyundai с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленными ранами затылочной области справа; пассажир автомобиля Hyundai — девочка 2012 года рождения получила ушибы и ссадины тела, сообщает УИГБДД по Пермскому краю.

#Авто#Дтп#Западный обход
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