В Перми на Западном обходе фура протаранила стоящий на обочине Hyundai

В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai женщина 1983 года рождения получила смертельную травму. Еще два человека госпитализированы: водитель автомобиля Hyundai с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленными ранами затылочной области справа; пассажир автомобиля Hyundai — девочка 2012 года рождения получила ушибы и ссадины тела, сообщает УИГБДД по Пермскому краю.