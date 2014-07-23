Роман Юшков об отказе суда вернуть дело в прокуратуру: «Юристы в шоке»

По словам Романа, с самого начала его права на защиту были нарушены. С момента первого допроса летом 2013 года управление ФСБ знало о том, что Юшков является автором статьи, однако до апреля 2014 года он оставался свидетелем по делу. У Романа Юшкова не было возможности повлиять на ход расследования, выбрать экспертов, обжаловать решения. Просьбы рассмотреть эту ситуацию и вернуть дело в прокуратуру были отклонены судом. Кроме того, суд отказался допрашивать главного свидетеля обвинения — профессора университета Валерия Мишланова, редактора «Звезды» Сергея Трушникова.