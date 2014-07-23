Роман Юшков об отказе суда вернуть дело в прокуратуру: «Юристы в шоке»

Posted 23 июля 2014, 06:04
Published 23 июля 2014, 06:04
Modified 2 марта 2023, 17:47
Updated 2 марта 2023, 17:47
Вчера, 22 июля, в Мотовилихинском районном суде состоялось заседание по делу Романа Юшкова, обвиняемого по двум статьям уголовного кодекса из-за «экстримистской» публикации «Истерия по-пугачевски» в газете «Звезда». Как рассказал корреспонденту Properm.ru Юшков, судья Олег Спиридонов отклонил все ходатайства его адвокатов.
«Идет полный саботаж защиты. Судья уже не удаляется в совещательную комнату, чтобы отклонять ходатайства, и не выносит письменных постановлений. Все мои знакомые юристы находятся в шоке», — описывает ситуацию журналист.
По словам Романа, с самого начала его права на защиту были нарушены. С момента первого допроса летом 2013 года управление ФСБ знало о том, что Юшков является автором статьи, однако до апреля 2014 года он оставался свидетелем по делу. У Романа Юшкова не было возможности повлиять на ход расследования, выбрать экспертов, обжаловать решения. Просьбы рассмотреть эту ситуацию и вернуть дело в прокуратуру были отклонены судом. Кроме того, суд отказался допрашивать главного свидетеля обвинения — профессора университета Валерия Мишланова, редактора «Звезды» Сергея Трушникова.
Единственное ходатайство, которое не было отклонено, касается допроса потерпевшей стороны в лице Адлана Мусаева. Его повторно допросят в пятницу, 25 июля. Но и тут у стороны защиты возникают вопросы: выяснилось, что в уставных документах общественной организации «Содружество», репутации которой был причинен вред публикацией в «Звезде», нет упоминаний о том, что она относится к чеченскому и ингушскому народам. Тогда непонятно, почему она признана потерпевшей стороной, даже если статья действительно является «экстримистской».