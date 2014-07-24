Посчитавший себя «автохамом» пытался засудить Properm.ru на миллион и проиграл

В исковых требованиях истцу отказали. И в первой, и во второй инстанциях. Юристы докладывают, что оппоненты пошли в следующую. Кроме прочего, есть в решении суда один знаменательный момент — суд счел позицию истца непоследовательной. Или все статьи имеют в виду именно истца, как доказывал его представитель, но тогда получается, что за рулем черных машин во всех предыдущих статьях нарушал ПДД именно истец? Или статьи вовсе не об истце и его машинах, а о некоем третьем лице, но тогда и предмета для беспокойства нет. А теперь представьте, как могло выглядеть опровержение, которого требовал от нас истец. Кроме того миллиона рублей и еще почему-то «домашнего адреса» журналиста. Который, очевидно, был нужен для поздравления дамы со знаменательными датами.