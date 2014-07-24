Посчитавший себя «автохамом» пытался засудить Properm.ru на миллион и проиграл

Posted 24 июля 2014, 07:00
Published 24 июля 2014, 07:00
Modified 2 марта 2023, 17:54
Updated 2 марта 2023, 17:54
Осенью 2013 года редакция Properm.ru получила две повестки в суд. Нас опять обвиняли в нанесении урона деловой репутации. Развлечение предстояло дорогостоящее, два миллиона рублей из зарплаты не выплатишь.
Речь в иске шла о серии материалов, посвященных бессмысленной и беспощадной попытке номинации на очередную премию Дарвина. Но мы посчитали крайне несправедливым, если в этом эксперименте кроме водителя так и не найденной машины примут участие посторонние — другие водители или не дай бог пешеходы, идущие на свой зеленый сигнал светофора. Вам кажется, что это привычная остросоциальная риторика? Хорошо, давайте иначе.
Несколько лет назад случилась несправедливость, которую невозможно было исправить. На Мильчакова сбили пешехода, мальчика. На джипе, встречке, на красный. Помните эту историю? Даже если бы его родителям не пришлось эмигрировать из-за угрозы собственной безопасности, и даже если бы удалось отправить виновного за решетку, как можно исправить главное — холмик на кладбище? Мы не хотим писать об этом. И о лихих молодых бизнесменах за рулем нам тоже удовольствия писать не доставляет. Формат не тот.
Иск был про то, что «хам», «автохам» и «беспредельщик», то есть используемые в статье оценочные суждения редактора автораздела, являются предметом защиты чести, достоинства и деловой репутации. И еще о том, что один из материалов о черном «рейнж ровере» без номеров содержал версию, что неустановленный водитель, судя по стилю езды и информации из нераскрываемых источников, мог быть «наркоманом».
В исковых требованиях истцу отказали. И в первой, и во второй инстанциях. Юристы докладывают, что оппоненты пошли в следующую. Кроме прочего, есть в решении суда один знаменательный момент — суд счел позицию истца непоследовательной. Или все статьи имеют в виду именно истца, как доказывал его представитель, но тогда получается, что за рулем черных машин во всех предыдущих статьях нарушал ПДД именно истец? Или статьи вовсе не об истце и его машинах, а о некоем третьем лице, но тогда и предмета для беспокойства нет. А теперь представьте, как могло выглядеть опровержение, которого требовал от нас истец. Кроме того миллиона рублей и еще почему-то «домашнего адреса» журналиста. Который, очевидно, был нужен для поздравления дамы со знаменательными датами.
Второй иск вызвал скорее недоумение. Представитель истца, попавший в кадр фоторепортера в зале суда, то есть в месте «публичного мероприятия», расстроился так же сильно, как истец. Несмотря на то, что кроме фотографии, он никак не поучаствовал в информповестке. Репутацию оценил в тот же миллион. Ну а что, цифра круглая и красивая. Обосновал сорвавшимся соглашением о намерениях на постройку офисного здания. В чем заключалось нарушение, мы не поняли, впрочем — суд тоже. Иску отказали уже в двух инстанциях.
У нас нет задачи станцевать «на костях» и в очередной раз доказать всем, что судиться со СМИ — себе дороже. Речь вот о чем. Можно считать нашу систему правосудия сколь угодно несовершенной, но в данном случае она сработала по своему прямому назначению — предотвращению правонарушений. По крайней мере один черный тонированный внедорожник без номеров на красный свет по встречке в нашем городе ездить перестал. Обсуждение на Teron.ru остановилось, новых тем с другими вопиющими случаями, похожими на этот, не возникает. И не важно, что привело к этому, желание силовиков попиариться в своей эффективности, или просто «закрыть вопрос» с помощью максимальной огласки — результат есть. Оказалось, что 10 суток взаперти «до» могут изменить линию поведения. А главное, они иные, чем 5 лет «после». Без премий Дарвина и без холмиков.
Безопасных вам дорог.