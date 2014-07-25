Детская футбольная команда из Парагвая везла в Чили 400 килограмм марихуаны

Posted 25 июля 2014, 11:59
Published 25 июля 2014, 11:59
Modified 2 марта 2023, 17:47
Updated 2 марта 2023, 17:47
Парагвайская таможенная служба пресекла транспортировку крупной партии марихуаны. Пакеты с наркотиком находились в автобусе, в котором команда футболистов-юниоров отправлялась на международный матч в Чили, пишет «FurFur», ссылаясь на сообщение издания Global Post.
36 контрабандистов поневоле пытались переехать границу с соседним государством, однако таможенники решили заглянуть в неприметный с виду автобус с детьми. Их удивление при обнаружении крупной партии марихуаны было сравнимо с ужасом подростков, которых задержали и отправили за решетку. Также были задержаны водитель, его помощник и тренер команды.
Спустя двое суток детей отпустили к родителям. Выяснилось, что неизвестный договорился с командой — предложил проспонсировать международный матч, а взамен в автобус были загружены несколько пакетов с товаром. Полиция начала расследовать дело о перевозке наркотиков, на данный момент следствие работает с 58-летним организатором поездки эквадорцем Хуаном Антонио Вела Салазаром.