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Posted 25 июля 2014, 11:59

Published 25 июля 2014, 11:59

Modified 2 марта 2023, 17:47

Updated 2 марта 2023, 17:47

Детская футбольная команда из Парагвая везла в Чили 400 килограмм марихуаны

25 июля 2014, 11:59
Спустя двое суток 36 задержанных детей все-таки отпустили к их шокированным родителям.

Парагвайская таможенная служба пресекла транспортировку крупной партии марихуаны. Пакеты с наркотиком находились в автобусе, в котором команда футболистов-юниоров отправлялась на международный матч в Чили, пишет «FurFur», ссылаясь на сообщение издания Global Post.

36 контрабандистов поневоле пытались переехать границу с соседним государством, однако таможенники решили заглянуть в неприметный с виду автобус с детьми. Их удивление при обнаружении крупной партии марихуаны было сравнимо с ужасом подростков, которых задержали и отправили за решетку. Также были задержаны водитель, его помощник и тренер команды.

Спустя двое суток детей отпустили к родителям. Выяснилось, что неизвестный договорился с командой — предложил проспонсировать международный матч, а взамен в автобус были загружены несколько пакетов с товаром. Полиция начала расследовать дело о перевозке наркотиков, на данный момент следствие работает с 58-летним организатором поездки эквадорцем Хуаном Антонио Вела Салазаром.

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