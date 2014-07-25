Детская футбольная команда из Парагвая везла в Чили 400 килограмм марихуаны

36 контрабандистов поневоле пытались переехать границу с соседним государством, однако таможенники решили заглянуть в неприметный с виду автобус с детьми. Их удивление при обнаружении крупной партии марихуаны было сравнимо с ужасом подростков, которых задержали и отправили за решетку. Также были задержаны водитель, его помощник и тренер команды.