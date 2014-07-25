К концу июля власти Березников определятся со строительством ТРК на месте стадиона

Posted 25 июля 2014, 10:36
Published 25 июля 2014, 10:36
Modified 2 марта 2023, 17:47
Updated 2 марта 2023, 17:47
Во вторник, 29 июля, на заседании гордумы Березников планируется рассмотрение вопроса о строительстве в городском парке, на месте стадиона «Металлург», торгово-развлекательного комплекса «Торговый квартал». Решение о включении его в повестку июльского заседания приняли депутатские комиссии на заседании, прошедшем сегодня.
При этом тема со строительством ТРК не вынесена на заседание отдельно, она является частью вопроса, стоящего в повестке под номером 6 — «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Березники (новая редакция), утвержденные решением Березниковской городской Думы от 31.07.2007 No 325». Необходимо уточнить, что вопросы принимаются общим пакетом.
В то же время для многих березниковцев этот вопрос стал весьма спорным — горожане не против строительства ТРК, о чем неоднократно заявляли, но их смущает место, выбранное для этого. Рядом инициативных граждан была подготовлена петиция, призывающая не использовать стадион «Металлург» для застройки. Директор компании «Торговый квартал Девелопмент» Андрей Чмутов в ответ на сообщение о недовольстве граждан заявил о том, что строительство ТРК в интересах самих березниковцев, а также напомнил о том, что застройщик обязался облагородить городской парк.
Николай Ключников для Properm.ru