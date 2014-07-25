К концу июля власти Березников определятся со строительством ТРК на месте стадиона

В то же время для многих березниковцев этот вопрос стал весьма спорным — горожане не против строительства ТРК, о чем неоднократно заявляли, но их смущает место, выбранное для этого. Рядом инициативных граждан была подготовлена петиция, призывающая не использовать стадион «Металлург» для застройки. Директор компании «Торговый квартал Девелопмент» Андрей Чмутов в ответ на сообщение о недовольстве граждан заявил о том, что строительство ТРК в интересах самих березниковцев, а также напомнил о том, что застройщик обязался облагородить городской парк.