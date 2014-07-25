Сергей Светлаков вошел в список главных знаменитостей Forbes

Журнал Forbes в новом номере опубликовал рейтинг самых главных российских знаменитостей. Как и год назад, первое место в нем удерживает теннисистка Мария Шарапова (гонорар 24,4 $млн). Эксперты учитывали не только доходы селебрити, но и упоминания его в средствах массовой информации и запросы о нем в «Яндексе».