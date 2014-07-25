Сергей Светлаков вошел в список главных знаменитостей Forbes

Posted 25 июля 2014, 02:22
Published 25 июля 2014, 02:22
Modified 2 марта 2023, 17:47
Updated 2 марта 2023, 17:47
Журнал Forbes в новом номере опубликовал рейтинг самых главных российских знаменитостей. Как и год назад, первое место в нем удерживает теннисистка Мария Шарапова (гонорар 24,4 $млн). Эксперты учитывали не только доходы селебрити, но и упоминания его в средствах массовой информации и запросы о нем в «Яндексе».
Вслед за Шараповой идет хоккеист Александр Овечкин ($16,6 млн) и певец Григорий Лепс ($12 млн). В десятку главных российских знаменитостей также входят дирижер Валерий Гергиев, певец Филипп Киркоров, хоккеист Илья Ковальчук, фигурист Евгений Плющенко, певица Алла Пугачева, телеведущая Ксения Собчак и хоккеист Евгений Малкин. Шоумен Сергей Светлаков занял 29-е место. За год ему удалось заработать $3,2 млн.