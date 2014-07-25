В Прикамье осудили банду мошенников, похитившую деньги у девяти банков

Posted 25 июля 2014, 05:56
Published 25 июля 2014, 05:56
Modified 2 марта 2023, 17:47
Updated 2 марта 2023, 17:47
В Прикамье осудили группу мошенников, которые похитили деньги у девяти банков, а также проводили незаконные сделки с недвижимость, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края. Дело рассматривал Кунгурский городской суд. Все четыре подсудимых — жители Кунгура.
Группа оформляла займы на подставных граждан. Для этого им делали поддельные справки о доходах. Эту функцию выполнял организатор. Он и выбирал банк и устанавливал необходимую сумму кредита. Еще трое искали неплатежеспособных лиц. Злоумышленники выбирали банки и их филиалы в Перми и Кунгуре.
Члены группировки склонили двух продавцов квартир к подписанию договоров купли-продажи жилья. Для этого их спаивали спиртным. Чтобы скрыть преступления, потерпевших вывезли в Москву и оставили их там без документов и денег.
Банки оценили свой ущерб в 1,5 млн рублей. Пострадавшими признаны ОАО «Сбербанк России», ОАО «КБ Восточный», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОАО «МТС Банк», ЗАО «Банк Русский Стандартт», ЗАО «Кредит Европа Банк», ОАО «Банк Москвы», ОАО «ОТП Банк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк». Полученный доход от квартир составил около 2,5 млн рублей.
Мошенников осудили по статьям: покушение на мошенничество; мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение; приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; подделка документов.
Суд приговорил организатора преступной группы к семи с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 160 тыс. рублей. Пособники, в зависимости от роли в преступлениях каждого, наказаны условно от трех до четырех лет.