В Прикамье осудили банду мошенников, похитившую деньги у девяти банков

Группа оформляла займы на подставных граждан. Для этого им делали поддельные справки о доходах. Эту функцию выполнял организатор. Он и выбирал банк и устанавливал необходимую сумму кредита. Еще трое искали неплатежеспособных лиц. Злоумышленники выбирали банки и их филиалы в Перми и Кунгуре.