Первый матч в чемпионате ВХЛ «Молот-Прикамье» проведет 11 сентября

Posted 26 июля 2014, 06:40
Published 26 июля 2014, 06:40
Modified 2 марта 2023, 17:47
Updated 2 марта 2023, 17:47
Высшая хоккейная лига утвердила календарь матчей на сезон-2014/15.
«Молот-Прикамье» свой первый матч сыграет 11 сентября, соперником будет краснодарская «Кубань». Эту игру, как и две последующие, пермская команда проведет на домашней площадке.
В регулярном чемпионате ВХЛ команды проведут по 52 матча. В плей-офф спор за главный приз продолжат шестнадцать сильнейших клубов.
Напомним, что в прошлом сезоне «Молот» дошел до полуфинала плей-офф и завоевал бронзовые медали ВХЛ.