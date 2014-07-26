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Posted 26 июля 2014, 06:40

Published 26 июля 2014, 06:40

Modified 2 марта 2023, 17:47

Updated 2 марта 2023, 17:47

Первый матч в чемпионате ВХЛ «Молот-Прикамье» проведет 11 сентября

26 июля 2014, 06:40
Сюжет
Молот-Прикамье
Три стартовые игры пермская команда проведет дома.

Высшая хоккейная лига утвердила календарь матчей на сезон-2014/15.

«Молот-Прикамье» свой первый матч сыграет 11 сентября, соперником будет краснодарская «Кубань». Эту игру, как и две последующие, пермская команда проведет на домашней площадке.

В регулярном чемпионате ВХЛ команды проведут по 52 матча. В плей-офф спор за главный приз продолжат шестнадцать сильнейших клубов.

Напомним, что в прошлом сезоне «Молот» дошел до полуфинала плей-офф и завоевал бронзовые медали ВХЛ.

#Спорт#Молот-Прикамье#Хоккей#Вхл
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