Пермские легкоатлеты привезли домой четыре медали

Опираясь на итоги соревнований была сформирована Российская сборная, которая отправится на чемпионат Европы. В качестве спортсменов сборной команды в Цюрихе отправятся: Татьяна Вешкурова, Мария Михайлюк, Валентина Галимова (10 000 метров), Максим Дылдин и Павел Ивашко (оба — 400 метров, эстафета 4×400 метров), а также Олег Миронов (400 метров с барьерами).