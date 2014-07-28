Пермские легкоатлеты привезли домой четыре медали

Posted 28 июля 2014, 12:23
Published 28 июля 2014, 12:23
Modified 2 марта 2023, 17:45
Updated 2 марта 2023, 17:45
На дистанции 400 метров первой стала Татьяна Вешкурова, финишировавшая с результатом 51,48. Кроме этого девушка вернулась домой с серебряной медалью в беге на 400 метров с барьерами.
Знаменитая пермская легкоатлетка Татьяна Томашова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров, уступив Светлане Карамышевой из Московской области. Еще одну награду в копилку пермской команды принесла Вера Рудакова. В беге на 400 метров с барьерами пермячка финишировала третьей.
Опираясь на итоги соревнований была сформирована Российская сборная, которая отправится на чемпионат Европы. В качестве спортсменов сборной команды в Цюрихе отправятся: Татьяна Вешкурова, Мария Михайлюк, Валентина Галимова (10 000 метров), Максим Дылдин и Павел Ивашко (оба — 400 метров, эстафета 4×400 метров), а также Олег Миронов (400 метров с барьерами).