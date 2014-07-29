Большекамский водозабор остановят в середине августа

С 20­:00 15­ августа до 8: ­00 17­ августа 2014 года для проведения планово­ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения будет произведен останов Большекамских очистных сооружений, сообщает пресс-служба компании «НОВОГОР-Прикамье».