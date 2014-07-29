Большекамский водозабор остановят в середине августа

Posted 29 июля 2014, 02:45
Published 29 июля 2014, 02:45
Modified 2 марта 2023, 17:45
Updated 2 марта 2023, 17:45
С 20:00 15 августа до 8: 00 17 августа 2014 года для проведения плановоремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения будет произведен останов Большекамских очистных сооружений, сообщает пресс-служба компании «НОВОГОР-Прикамье».
Без воды останутся:
Пониженное давление и перебои водоснабжения ожидаются:
Карту отключений можно посмотреть по ссылке: «Зоны отключения и пониженного давления в останов БКВ 15–17 августа 2014 г».