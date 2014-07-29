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Posted 29 июля 2014, 02:45

Published 29 июля 2014, 02:45

Modified 2 марта 2023, 17:45

Updated 2 марта 2023, 17:45

Большекамский водозабор остановят в середине августа

Большекамский водозабор остановят в середине августа

29 июля 2014, 02:45
Фото: Properm.ru.
Отключение пройдет с 15 по 17 августа.

С 20­:00 15­ августа до 8: ­00 17­ августа 2014 года для проведения планово­ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения будет произведен останов Большекамских очистных сооружений, сообщает пресс-служба компании «НОВОГОР-Прикамье».

Без воды останутся:

  • Свердловский район (м/р Н. Островского, ограниченный улицами Пушкина, Сибирская и Чернышевского, в том числе дома по ул. Чернышевского с 1 по 11);
  • ­ Индустриальный район (ул. Ш. Космонавтов 110, 112, 113, 113а, 114; ул. Качалова, 10);
  • ­ Мотовилихинский район (без воды часть м/р Городские горки от ул. Уральская до ул. Макаренко, м/р Цирк, м/р Рабочий поселок);
  • ­ Дзержинский район (полностью левобережная часть, м/р Мильчакова — с водой, кроме дома по ул. Ш.Космонавтов, 57);
  • ­ Ленинский район (полностью левобережная часть, кроме: ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Попова; ул. Пушкина от ул. М. Горького до ул. Попова; Комсомольский просп. 27, 29, 30, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34 б, 36, 38; ул. Екатерининская от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева; ул. Ленина 58,58а; ул. Куйбышева 16, 31, 33, 36, 39, 39а, 43, 46, 48);
  • ­ Пермский район: м/р Кондратово.

Пониженное давление и перебои водоснабжения ожидаются:

  • ­ Мотовилихинский район: часть м/р Городские горки от ул. Макаренко до ул. Старцева, м/р Вышка­1;
  • ­ Свердловский район: ул. Сибирская от ул. Пушкина до ул. Чернышевского;
#Общество#Отключение воды#Без воды
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