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Posted 29 июля 2014, 08:49

Published 29 июля 2014, 08:49

Modified 2 марта 2023, 17:45

Updated 2 марта 2023, 17:45

Дерево, звериный стиль и буква П: проект «Международного аэропорта «Пермь» почти готов

29 июля 2014, 08:49
Сюжет
Аэропорт
Сейчас наработки архитекторов проходят согласование со всеми службами аэропорта.

Подготовка первого этапа проектирования нового аэровокзального комплекса «Международного аэропорта «Пермь» завершен. Разработчик документации ООО «Спектрум-Холдинг» представило свои наработки заказчику.

Одобренная ранее на градсовете при губернаторе архитектурная концепция Hintan Association была изменена. За основу взяли стандартную планировочную схему, к которой добавили индивидуальные особенности Пермского края: балки, стилизованные под дерево, элементы звериного стиля на фасадах и вход в виде буквы «П».

Как пишет «Ъ», ссылаясь на гендиректора МА «Пермь» Эдуарда Кошенскова, первый этап работ включает сам аэровокзальный комплекс, перрон, фронт подъезда к аэровокзалу и подъездные дороги, а также инженерные сети. Перед зданием аэровокзала установят фонтан.

От аэропорта в форме дельты или овала решили отказаться в целях экономии и неэффективности с точки зрения внутренних планировок. «Сегодня понятно, что к 2015 году новый аэропорт не построить, а к 2016 году — реально», — цитирует газета гендиректора предприятия. Проект проходит согласование со всеми службами аэропорта, после которого еще будут вносится правки.

#Недвижимость#Аэропорт#Аэропорт Большое Савино
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