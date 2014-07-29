Дерево, звериный стиль и буква П: проект «Международного аэропорта «Пермь» почти готов

От аэропорта в форме дельты или овала решили отказаться в целях экономии и неэффективности с точки зрения внутренних планировок. «Сегодня понятно, что к 2015 году новый аэропорт не построить, а к 2016 году — реально», — цитирует газета гендиректора предприятия. Проект проходит согласование со всеми службами аэропорта, после которого еще будут вносится правки.