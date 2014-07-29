Дерево, звериный стиль и буква П: проект «Международного аэропорта «Пермь» почти готов

Posted 29 июля 2014, 08:49
Published 29 июля 2014, 08:49
Modified 2 марта 2023, 17:45
Updated 2 марта 2023, 17:45
Подготовка первого этапа проектирования нового аэровокзального комплекса «Международного аэропорта «Пермь» завершен. Разработчик документации ООО «Спектрум-Холдинг» представило свои наработки заказчику.
Одобренная ранее на градсовете при губернаторе архитектурная концепция Hintan Association была изменена. За основу взяли стандартную планировочную схему, к которой добавили индивидуальные особенности Пермского края: балки, стилизованные под дерево, элементы звериного стиля на фасадах и вход в виде буквы «П».
Как пишет «Ъ», ссылаясь на гендиректора МА «Пермь» Эдуарда Кошенскова, первый этап работ включает сам аэровокзальный комплекс, перрон, фронт подъезда к аэровокзалу и подъездные дороги, а также инженерные сети. Перед зданием аэровокзала установят фонтан.
От аэропорта в форме дельты или овала решили отказаться в целях экономии и неэффективности с точки зрения внутренних планировок. «Сегодня понятно, что к 2015 году новый аэропорт не построить, а к 2016 году — реально», — цитирует газета гендиректора предприятия. Проект проходит согласование со всеми службами аэропорта, после которого еще будут вносится правки.