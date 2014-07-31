Аукцион на аренду квартала №179 в Перми может возобновиться с приема заявок

— Все оставлено без изменений, потому решение Арбитражного суда вступило в законную силу. Как мы к этому относимся? Точно не положительно. Подумаем, поживём-увидим. Мотивировочной части у нас пока нет, а все наши доводы были отклонены по формальным основаниям. Основной аргумент — мы не внесли задаток, потому что не являлись участниками аукциона, и вообще не могли предъявлять претензий.