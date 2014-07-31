Аукцион на аренду квартала №179 в Перми может возобновиться с приема заявок

Posted 31 июля 2014, 12:45
Published 31 июля 2014, 12:45
Modified 2 марта 2023, 17:44
Updated 2 марта 2023, 17:44
Суд окончательно отказал компании «ДЖ-Вит» в требовании признать недействительными торги на аренду квартала №179 в Перми, апелляционная жалоба была рассмотрена 31 июля. Как пишет «Новый компаньон», ссылаясь на источники в компании «Кортрос», которая претендует на освоение квартала №179, аукцион скорее всего будет возобновлен с того момента, на котором и был блокирован — с последнего дня приема заявок. Среди претендентов остались «ПИК» и «Кортрос».
Глеб Максимов, юрисконсульт ООО «ДЖ-Вит»:
Напомним, квартал ограничен улицами Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом.
3 февраля в Арбитражный суд Пермского края был подан иск от компании ООО «ДЖ-Вит» к министерству по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края и ОАО «Пермагростройзаказчик», собственнику земельного участка на территории квартала №179. Истец требует признать недействительными сделку по передаче объектов недвижимости и земельных участков в уставной капитал ОАО «Пермагростройзаказчик» и объявление аукциона на заключение договоров их аренды.