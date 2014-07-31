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Posted 31 июля 2014, 12:45

Published 31 июля 2014, 12:45

Modified 2 марта 2023, 17:44

Updated 2 марта 2023, 17:44

Аукцион на аренду квартала №179 в Перми может возобновиться с приема заявок

31 июля 2014, 12:45
Суд окончательно отказал компании «ДЖ-Вит» в требовании признать торги недействительными. Среди претендентов остались «ПИК» и «Кортрос».

Суд окончательно отказал компании «ДЖ-Вит» в требовании признать недействительными торги на аренду квартала №179 в Перми, апелляционная жалоба была рассмотрена 31 июля. Как пишет «Новый компаньон», ссылаясь на источники в компании «Кортрос», которая претендует на освоение квартала №179, аукцион скорее всего будет возобновлен с того момента, на котором и был блокирован — с последнего дня приема заявок. Среди претендентов остались «ПИК» и «Кортрос».

Глеб Максимов, юрисконсульт ООО «ДЖ-Вит»:

— Все оставлено без изменений, потому решение Арбитражного суда вступило в законную силу. Как мы к этому относимся? Точно не положительно. Подумаем, поживём-увидим. Мотивировочной части у нас пока нет, а все наши доводы были отклонены по формальным основаниям. Основной аргумент — мы не внесли задаток, потому что не являлись участниками аукциона, и вообще не могли предъявлять претензий.

Напомним, квартал ограничен улицами Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом.

3 февраля в Арбитражный суд Пермского края был подан иск от компании ООО «ДЖ-Вит» к министерству по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края и ОАО «Пермагростройзаказчик», собственнику земельного участка на территории квартала №179. Истец требует признать недействительными сделку по передаче объектов недвижимости и земельных участков в уставной капитал ОАО «Пермагростройзаказчик» и объявление аукциона на заключение договоров их аренды.

#Недвижимость#Суд
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