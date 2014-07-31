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Posted 31 июля 2014, 05:50

Published 31 июля 2014, 05:50

Modified 2 марта 2023, 17:45

Updated 2 марта 2023, 17:45

Богема, творческая молодежь, современное искусство: у PERMM состоялось новоселье

31 июля 2014, 05:50
Сюжет
Permm
30 июля в Перми состоялось торжественное открытие музея в его новом здании на Бульваре Гагарина. Первой выставкой стал проект «Авокадо, или конструктор идентичности», создатели которого известны нам как авторы «Красных человечков».

Вчера, 30 июля, в 19.00 в Перми состоялось торжественное открытие музея современного искусства PERMM в новом здании, на бульваре Гагарина, 24.

Первой выставкой вне Речного вокзала стал проект арт-группы «Pprofessors + friends», одним из основателей которой является Андрей Люблинский. Пермякам художник знаком как автор знаменитых «Красных человечков». На этот раз художники представили публике проект «Авокадо, или Конструктор идентичности». Куратором проекта стал известный российский арт-критик и теоретик искусства Александр Евангели.

Посетителей оказалось так много, что в помещении моментально стало душно. В один вечер в одной комнате столпились совершенно разные люди. Здесь министр культуры, художники, журналисты, фотографы, творческая молодежь, бабушки, дети, просто любопытные молодые люди, светские львицы и городские сумасшедшие.

Помимо уже знакомых пермскому зрителю «Красных человечков» и им подобных зверюшек, в залах разместились скульптурные композиции, постеры, видеоролики, интерактивные инсталляции. У входа гостей встречает большой и мягкий красный человек, вальяжно развалившийся у колонны.

Большую площадь занимают изображения Владимира Ленина, выполненные из дерева, консервных банок, проволоки и прочих подручных материалов. Некоторые проходят мимо, пытаясь понять, что бы это могло значить, другие — останавливаются рядом с информационным экраном. В видеоролике говорится о том, что каждая скульптура — аналог реально существующего памятника на Украине. Хочешь — не хочешь, а политический контекст увидишь. Автор и сам признавался, что при создании серии его вдохновила ситуация на юго-востоке Украины.

Впрочем, комментировать и объяснять каждый экспонат нет смысла. Увидеть и понять должен каждый сам.

Наиля Аллахвердиева, куратор паблик-арт программы музея PERMM: Мир современного искусства — это наше будущее. Мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя свободными, современными, а нам важно, чтобы вы нам помогали чувствовать себя уверенными и нужными. Поэтому эта выставка — это первый эксперимент. У нее есть достоинства, возможно, есть недостатки. Выставка на самом деле очень непростая, очень многозначная. Она кажется очень легкой для восприятия, но на самом деле у нее очень много слоев, и каждый найдет в ней свои возможности для интерпретации, свои новые смыслы.

На втором этаже гостей музея ждали не только яркие экспонаты, новые смыслы, но и фуршет. Королем стола стал именной торт PERMM.

Игорь Гладнев, министр культуры Пермского края:

Не хочу произносить официальные речи. Скажу лишь несколько слов, которые на мой взгляд точно определяют вектор. В добрый путь! И этим все сказано, и все спето! С праздником вас.

Андрей Люблинский тоже присутствовал на презентации выставки, но от публичных комментариев воздержался. По словам Наили Аллахвердиевой, он очень сильно переживал, пока готовилась выставка, и поэтому был не готов общаться с присутствующими.

Александр Евангели, куратор проекта:

Я хотел бы поблагодарить всех кто участвовал в подготовке проекта, я рад, что он состоялся. Я рад и удивлен, что в музее я вижу много красивых и молодых лиц, и я понимаю, что Люблинский невероятно точно угадал атмосферу, над созданием которого работает искусство.

Выставка «Авокадо, или конструктор идентичности» будет работать до 17 сентября. В середине августа обещали открыть экспозицию на третьем этаже. По словам пресс-секретаря PERMM Ивана Козлова, там разместится проект «Куда бегут собаки» художников из Екатеринбурга.

#Видео#Общество#Permm#Фоторепортаж
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