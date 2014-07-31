Богема, творческая молодежь, современное искусство: у PERMM состоялось новоселье

Большую площадь занимают изображения Владимира Ленина, выполненные из дерева, консервных банок, проволоки и прочих подручных материалов. Некоторые проходят мимо, пытаясь понять, что бы это могло значить, другие — останавливаются рядом с информационным экраном. В видеоролике говорится о том, что каждая скульптура — аналог реально существующего памятника на Украине. Хочешь — не хочешь, а политический контекст увидишь. Автор и сам признавался, что при создании серии его вдохновила ситуация на юго-востоке Украины.