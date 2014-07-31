Пермские энергетики планируют модернизировать систему теплоснабжения Закамска

Posted 31 июля 2014, 12:36
Published 31 июля 2014, 12:36
Modified 2 марта 2023, 17:44
Updated 2 марта 2023, 17:44
В течение полутора месяцев монтаж ИТП будет произведен в 14-ти зданиях*, в том числе в детском саде №94. Таким образом, в предстоящий отопительный сезон часть жилого фонда Кировского района войдет с новым оборудованием, обеспечивающим высокий уровень качества теплоснабжения.
В течение 2015 года специалисты Пермского филиала ОАО «ТГК-9» (входит в КЭС Холдинг) планируют провести установку индивидуальных тепловых пунктов для 1122 объектов системы Закамского теплового узла, что улучшит услуги отопления и горячего водоснабжения для 138 тысяч жителей города. В ходе реализации программы также планируется обеспечить замену и реконструкцию магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в микрорайоне. В этом году с жильцами всех домов будут заключены энергосервисные договоры, в рамках которых планируется установить ИТП. Зимой теплоэнергетики проведут процедуры закупки и монтажа оборудования в подвальных помещениях, и уже к отопительному сезону 2015–2016 гг. все здания в Закамске будут переведены на новую систему теплофикации.
Одним из важных моментов проекта является отказ от системы центральных тепловых пунктов, от которых запитываются сразу несколько зданий, что затрудняет возможность индивидуальной регулировки подачи теплоносителя. Модернизированная тепловая инфраструктура позволит сократить теплопотребление на 15–20%. Вкупе со 100%-ной установкой приборов учета теплоэнергии, жители получат эффективный инструмент экономного потребления ресурсов.
Установка ИТП будет проводиться по энергосервисному договору, который заключается с жителями на 5 лет. Платежи граждан за тепло в период действия договора остаются прежними. Но за счет того, что новое оборудование позволяет снизить теплопотребление без потери качества ресурса, получаемая разница пойдет на покрытие стоимости ИТП. Энергетики подчеркивают, что по условиям соглашения, после истечения срока действия энергосервисного договора оборудование, установленное в домах жителей, передается общедомовую собственность. В дальнейшем этот опыт предполагается распространить на остальную территорию Перми и другие города Прикамья, а затем и на всю страну. Стоит отметить, что в октябре 2013 года проект получил высокую оценку председателя Правительства Дмитрия Медведева.
*Работы запланированы по адресам: ул. Сысольская, 4а, 6, 11а; ул. Маршала Рыбалко, 97а, 97 б, 99в, 103 б, 105в, 107в, 109 б, 117, 117/1, 117/2, 117а.