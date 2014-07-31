Пермские энергетики планируют модернизировать систему теплоснабжения Закамска

Установка ИТП будет проводиться по энергосервисному договору, который заключается с жителями на 5 лет. Платежи граждан за тепло в период действия договора остаются прежними. Но за счет того, что новое оборудование позволяет снизить теплопотребление без потери качества ресурса, получаемая разница пойдет на покрытие стоимости ИТП. Энергетики подчеркивают, что по условиям соглашения, после истечения срока действия энергосервисного договора оборудование, установленное в домах жителей, передается общедомовую собственность. В дальнейшем этот опыт предполагается распространить на остальную территорию Перми и другие города Прикамья, а затем и на всю страну. Стоит отметить, что в октябре 2013 года проект получил высокую оценку председателя Правительства Дмитрия Медведева.