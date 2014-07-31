Захлебываемся слюной: Топ-10 пермских квартир класса «Люкс»

Важнейшее требование, которое такой покупатель предъявляет к жилью — его месторасположение. В приоритете исторический центр города, либо районы с уникальными рекреационными характеристиками. Также важны технические характеристики здания — монолитный каркас, высокое качество строительства, из материалов предпочтителен кирпич. Жильцы обращают внимание и на репутацию застройщика, и на статус соседей по дому, а также на то, чтобы количество квартир в нем было ограниченным.