Захлебываемся слюной: Топ-10 пермских квартир класса «Люкс»

Posted 31 июля 2014, 05:00
Published 31 июля 2014, 05:00
Modified 2 марта 2023, 17:45
Updated 2 марта 2023, 17:45
Портал Properm.ru совместно с агентством недвижимости «Перспектива» подготовили обзор элитной недвижимости Перми. В перечень объектов вошли квартиры, соответствующие определенным требованиям, перечисленным ниже. Эти жилые площади — самые лакомые куски рынка жилой недвижимости, занять которые сегодня может позволить себе далеко не самый рядовой житель или гость города.
Важнейшее требование, которое такой покупатель предъявляет к жилью — его месторасположение. В приоритете исторический центр города, либо районы с уникальными рекреационными характеристиками. Также важны технические характеристики здания — монолитный каркас, высокое качество строительства, из материалов предпочтителен кирпич. Жильцы обращают внимание и на репутацию застройщика, и на статус соседей по дому, а также на то, чтобы количество квартир в нем было ограниченным.
Что касается внутреннего убранства квартир, заслужить приставку VIP жилью позволяют высокие потолки (от 3,2 м), высококачественные бесшумные лифты ведущих производителей, центральное кондиционирование и система климат-контроля, наличие механических и химических фильтров для очистки воды и воздуха, индивидуальная для дома бойлерная система. Еще пара важных моментов — подключение дома к современным телекоммуникациям с возможностью выбора оператора и 24-часовая профессиональная охрана с видеонаблюдением.
Потребителю рынка жилья класса «люкс» небезразличны и инфраструктурные характеристики дома — например, наличие подземного гаража, оборудованного сплинклерной системой пожаротушения, в крайнем случае, наружного паркинга. Еще одно важное требование — наличие большой изолированной придомовой территории. Кстати, по мнению экспертов «Перспективы» для Перми это — редкое удовольстивие. Особенно с учетом того, что при этом дом должен находиться в отдалении от основной транспортной артерии микрорайона.
В каталоге агентства содержится большое количество VIP-объектов, ассортимент которых постоянно обновляется. Итак, ТОП-10 элитных квартир третьего квартала 2014 года, находящихся в продаже.
Просторная трехкомнатная квартира в кирпичном доме в центре города. Расположена на девятом этаже, откуда открывается панорамный вид на город и Комсомольскую площадь. Квартира выполнена по эксклюзивному дизайн-проекту, поражает своей изящностью и может претендовать на звание объекта произведения искусства. В интерьере использована мебель и отделочные материалы лучших итальянских фабрик, позолоченная лепнина и обои в стиле ампир.
Двухуровневая пятикомнатная квартира в доме, находящемся в тихом центре города. Квартира с просторной гостиной, тремя спальнями, кабинетом, двумя санузлами, холодной кладовой. Комнаты полностью мебелированы, ремонт сделан с использованием материалов лучших итальянских фабрик.
Двухкомнатная квартира общей площадью 101,70 кв. м в малоквартирном кирпичном доме, расположенном на пешеходной части улицы Пермская («пермский Арбат»). Отделка квартиры выполнена дорогостоящими натуральными материалами. Высота потолков достигает пяти метров.
Трехкомнатная квартира общей площадью 179, 30 кв. м на пятом этаже малоквартирного кирпичного дома, расположенного на пешеходной части улицы Пермская («пермский Арбат»). Огороженная территория, охрана, видеонаблюдение по периметру, круглосуточно дежурит консьерж. В наличии подземный паркинг на одно машиноместо и место на наземной парковке. Квартира обставлена дорогой мебелью, есть камин с живым огнем.
Современная трехкомнатная квартира в элитном кирпичном доме с огороженной и охраняемой территорией, парковочным местом. Квартира качественно отремонтирована: сделаны натяжные потолки, кафель на кухне и в санузле, подогрев полов. В квартире размещены две спальни, два санузла, кухня со встроенной бытовой техникой, гардеробная, просторная гостиная, украшенная колоннами и багетами в Венецианском стиле.
Четырехкомнатная квартира общей площадью 147 кв. м на втором этаже девятиэтажного кирпичного дома индивидуальной планировки, расположенном в тихом историческом центре Перми, вблизи от Комсомольского проспекта и улицы Ленина. В дизайне квартиры гармонично сочетается отделка полов, стен, потолков и элементов декора. Сделан высококачественный дизайнерский ремонт с использованием итальянских материалов. В комнатах установлены инверторные кондиционеры, в гостиной — электрокамин.
Четырехкомнатная квартира общей площадью 147 кв. м расположена на четвертом этаже девятиэтажного малоквартирного дома. Кухня со встроенной бытовой техникой, две смежные и две изолированные комнаты, два санузла, две лоджии, шкаф-купе. В квартире сделан высококачественный ремонт.
Следующие три объекта не являются VIP-жильем, но, по мнению экспертов «Перспективы», заслуживают внимания как достойные представители «бизнес класса».
Квартира-студия площадью около 80 кв. м на восьмом этаже, с которого открывается панорамный вид на город и Каму. Расположена в двух уровнях с высокими потолками. Новый качественный ремонт по уникальному проекту, сделанному с привлечением известного дизайнера. Просторная гостиная, спальная зона на втором уровне, гардеробная, отдельная зона рабочего кабинета. Большой санузел с импортной сантехникой. Квартира укомплектована элитной мебелью (Италия), бытовой техникой (Германия), кондиционерами, осветительными приборами известных итальянских брендов.
Современная трехкомнатная квартира общей площадью 107 кв. м на 19-м этаже 25-ти этажного нового дома. Удобная и разумная планировка, большие комнаты, два санузла, две лоджии, гостиная с панорамным остеклением и прекрасным видом на город. Индивидуальный дизайн-проект, высококачественный дорогостоящий евроремонт, отделка натуральными экологически чистыми материалами. Квартира оснащена импортной сантехникой, элитной дорогой мебелью и бытовой техникой.
Современная трехкомнатная квартира общей площадью 61 кв. м на пятом этаже десятиэтажного кирпичного дома в центре города. В квартире сделаны евроремонт, отделка качественными материалами, есть подогрев полов, точечная подсветка потолков, утепленная кладовка, встроенный кухонный гарнитур, утепленный балкон, ванная с джакузи.
Обзор подготовлен по материалам агентства недвижимости «Перспектива».
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