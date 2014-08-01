Крымские виноделы просят Путина не ввозить в Россию европейские вина

Издание отмечает, что за два дня до этого Евросоюз наложил такие же санкции на крымские предприятия. В этот список попали ведущие винодельческие предприятия Крыма: Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», завод шампанских вин «Новый Свет», Азовский ликеро-водочный завод и агрофирма «Магарач».