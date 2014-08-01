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Posted 1 августа 2014, 02:26

Published 1 августа 2014, 02:26

Modified 2 марта 2023, 17:44

Updated 2 марта 2023, 17:44

Крымские виноделы просят Путина не ввозить в Россию европейские вина

Крымские виноделы просят Путина не ввозить в Россию европейские вина

1 августа 2014, 02:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Санкции
Так они хотят убить двух зайцев: ударить ответными санкциями и развить отечественное производство.

Крымские виноделы написали письмо Владимиру Путину и попросили его ограничить импорт в Россию алкогольной продукции из Европы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как отмечает председатель «Крымского бюро винограда и вина» Янина Павленко, так наша страна получит двойную выгоду: ответит на европейские санкции и стимулирует развитие отечественного виноделия.

Янина Павленко, председатель «Крымского бюро винограда и вина» :— Помимо политической подоплеки в действиях чиновников Евросоюза просматриваются явные признаки недобросовестной конкуренции. Все крымские предприятия, попавшие в санкционный список, предлагают на европейский рынок высококачественную продукцию мирового уровня, но по более доступной цене.

Издание отмечает, что за два дня до этого Евросоюз наложил такие же санкции на крымские предприятия. В этот список попали ведущие винодельческие предприятия Крыма: Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», завод шампанских вин «Новый Свет», Азовский ликеро-водочный завод и агрофирма «Магарач».

Напомним, еще в конце мая Дмитрий Медведев предложил производителям российских вин «особые условия»: разрешение рекламировать, облегчение лицензирования и доступ к субсидиям. Премьер-министр предложил законодательно закрепить термин «вина географического указания» для напитков, сделанных из собранного в России винограда.

#Бизнес#Крым#Санкции#Вино
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