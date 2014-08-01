Крымские виноделы просят Путина не ввозить в Россию европейские вина

Posted 1 августа 2014, 02:26
Published 1 августа 2014, 02:26
Modified 2 марта 2023, 17:44
Updated 2 марта 2023, 17:44
Крымские виноделы написали письмо Владимиру Путину и попросили его ограничить импорт в Россию алкогольной продукции из Европы, сообщает ИТАР-ТАСС.
Как отмечает председатель «Крымского бюро винограда и вина» Янина Павленко, так наша страна получит двойную выгоду: ответит на европейские санкции и стимулирует развитие отечественного виноделия.
Издание отмечает, что за два дня до этого Евросоюз наложил такие же санкции на крымские предприятия. В этот список попали ведущие винодельческие предприятия Крыма: Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», завод шампанских вин «Новый Свет», Азовский ликеро-водочный завод и агрофирма «Магарач».
Напомним, еще в конце мая Дмитрий Медведев предложил производителям российских вин «особые условия»: разрешение рекламировать, облегчение лицензирования и доступ к субсидиям. Премьер-министр предложил законодательно закрепить термин «вина географического указания» для напитков, сделанных из собранного в России винограда.