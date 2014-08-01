В Сбербанке провели исследование на тему «Повышение налогов: сравнение альтернатив»

«Как показывают наши расчеты, повышение ставки НДС обеспечит не меньший объем дополнительных доходов, чем остальные налоговые инициативы правительства, а именно — 375 млрд рублей. Другие меры или дают существенно меньший налоговый эффект, или приводят к более значительному торможению экономики. Но налоговая нагрузка в России и так довольно высока, и любое повышение налогов не пройдет бесследно», — отмечает директор ЦМИ Сбербанка России Юлия Цепляева.