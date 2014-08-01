В Сбербанке провели исследование на тему «Повышение налогов: сравнение альтернатив»

Posted 1 августа 2014, 03:29
Published 1 августа 2014, 03:29
Modified 2 марта 2023, 17:44
Updated 2 марта 2023, 17:44
Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка России опубликовал отчет «Повышение налогов: сравнение альтернатив».
Растущий дефицит региональных бюджетов и проблемы с его финансированием заставляют власти искать дополнительные доходы. Аналитики ЦМИ проанализировали обсуждаемые в Минфине и Правительстве фискальные меры, направленные на увеличение доходов региональных бюджетов. Это введение трехпроцентного налога с продаж, отмена потолка зарплат для уплаты взносов в Фонд обязательного медицинского страхования, повышение ставки НДС на два процентных пункта и возвращение ставки налога на прибыль к докризисным значениям.
Каждый из обсуждаемых в Минфине и Правительстве вариантов имеет дополнительные (негативные) последствия для экономики. При этом наименее болезненные последствия по расчетам аналитиков оказывает увеличение НДС, а не повышение или введение новых налогов региональных бюджетов.
«Как показывают наши расчеты, повышение ставки НДС обеспечит не меньший объем дополнительных доходов, чем остальные налоговые инициативы правительства, а именно — 375 млрд рублей. Другие меры или дают существенно меньший налоговый эффект, или приводят к более значительному торможению экономики. Но налоговая нагрузка в России и так довольно высока, и любое повышение налогов не пройдет бесследно», — отмечает директор ЦМИ Сбербанка России Юлия Цепляева.
Отчет размещен на сайте Сбербанка России в разделе «Аналитика и исследования».