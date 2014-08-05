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Posted 5 августа 2014, 05:10

Published 5 августа 2014, 05:10

Modified 2 марта 2023, 17:44

Updated 2 марта 2023, 17:44

Итоги июля в продаже жилья: стоимость квартир в центре снижается

5 августа 2014, 05:10
Цены на рынке купли-продажи новостроек незначительно уменьшились, вторичное жилье, напротив, увеличилось в цене.

За июль 2014 года средняя стоимость одного квадратного метра на рынке купли-продажи жилья в Перми изменилась незначительно. Об этом сообщает портал «Метросфера», ссылаясь на аналитический портал «Медиана».

Так, на конец июля 2014 года снижение цены предлагаемых к продаже квартир в новостройках Перми составило 0,58%, средняя стоимость квадратного метра «первички» сейчас равна 50,67 тыс. рублей. Самыми дорогими (при максимальном в сравнении с другими районами снижении цены) по-прежнему являются квартиры в центральных районах города, их средняя стоимость сейчас составляет 62,04 тыс. рублей за один кв. м.

Приобрести квартиру на вторичном рынке в среднем стало дороже на 0,4%, стоимость ее составила 55,75 тыс. рублей за один кв. м. В то же время, квартиры в Ленинском районе Перми в июле в среднем подешевели с 86,47 до 81,60 тыс. рублей за кв. м.

При этом, как сообщает портал, объем предложений квартир в новостройках Перми за июль 2014 года увеличился на 20% и составил, по данным Пермской мультилистинговой системы, 4251 объект. Количество предлагаемых объектов на вторичном рынке жилой недвижимости составило 2912, что на 1% выше показателя предыдущего месяца.

#Недвижимость#Жилая недвижимость#Купля-продажа
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