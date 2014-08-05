Итоги июля в продаже жилья: стоимость квартир в центре снижается

Приобрести квартиру на вторичном рынке в среднем стало дороже на 0,4%, стоимость ее составила 55,75 тыс. рублей за один кв. м. В то же время, квартиры в Ленинском районе Перми в июле в среднем подешевели с 86,47 до 81,60 тыс. рублей за кв. м.