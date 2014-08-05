«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: Да здравствует молодость

В этом году совет обновился более чем на половину, его председателем стал Павел Якуш, ведущий специалист информационно-аналитического отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В планах совета — его реструктуризация, а одной из основных задач молодых активистов станет работа в новом формате.