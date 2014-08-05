«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: Да здравствует молодость

Posted 5 августа 2014, 03:04
Published 5 августа 2014, 03:04
Modified 2 марта 2023, 17:44
Updated 2 марта 2023, 17:44
В этом году совет обновился более чем на половину, его председателем стал Павел Якуш, ведущий специалист информационно-аналитического отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В планах совета — его реструктуризация, а одной из основных задач молодых активистов станет работа в новом формате.
«Совет молодых специалистов — это хороший старт для активных и целеустремленных ребят. Блестяще решая сложные задачи, они помогают выпускникам быстро адаптироваться к новым условиям труда», — отметил Игорь Плотников, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по управлению персоналом.
В соответствии с политикой Компании в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже около 10 лет реализуется система работы с молодыми специалистами. Они активно участвуют в научно-технической жизни предприятия, конкурсах профессионального мастерства, спортивных, культурно-массовых мероприятиях. Особенно молодые активисты гордятся участием в социальных акциях: «Бессмертный полк», восстановление святого источника Трифона Вятского, шефство над детским домом в Соликамске.