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Posted 5 августа 2014, 03:04

Published 5 августа 2014, 03:04

Modified 2 марта 2023, 17:44

Updated 2 марта 2023, 17:44

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: Да здравствует молодость

5 августа 2014, 03:04
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состоялись перевыборы Совета молодых специалистов. На мероприятии были подведены итоги деятельности за 2013 год и намечены перспективы дальнейшей работы.

В этом году совет обновился более чем на половину, его председателем стал Павел Якуш, ведущий специалист информационно-аналитического отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В планах совета — его реструктуризация, а одной из основных задач молодых активистов станет работа в новом формате.

«Совет молодых специалистов — это хороший старт для активных и целеустремленных ребят. Блестяще решая сложные задачи, они помогают выпускникам быстро адаптироваться к новым условиям труда», — отметил Игорь Плотников, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по управлению персоналом.

В соответствии с политикой Компании в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже около 10 лет реализуется система работы с молодыми специалистами. Они активно участвуют в научно-технической жизни предприятия, конкурсах профессионального мастерства, спортивных, культурно-массовых мероприятиях. Особенно молодые активисты гордятся участием в социальных акциях: «Бессмертный полк», восстановление святого источника Трифона Вятского, шефство над детским домом в Соликамске.

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