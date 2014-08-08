Закон по борьбе с терроризмом нанес удар по ТСЖ и ЖКХ

С конца июля 2014 года, согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при переводе денег некоммерческим организациям потребуется идентификация плательщиков. В списке таких организация — ТСЖ, ЖСК, фонды капитального ремонта. Таким образом закон ограничил получение средств на капитальный ремонт для всех многоквартирных домов и на все виды жилищно-коммунальных услуг.