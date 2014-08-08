Закон по борьбе с терроризмом нанес удар по ТСЖ и ЖКХ

Posted 8 августа 2014, 11:16
Published 8 августа 2014, 11:16
Modified 2 марта 2023, 17:43
Updated 2 марта 2023, 17:43
Граждане лишились возможности оплачивать коммунальные счета и капремонт дома через банкоматы и кассы без предъявления удостоверения личности, пишут «Известия».
С конца июля 2014 года, согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при переводе денег некоммерческим организациям потребуется идентификация плательщиков. В списке таких организация — ТСЖ, ЖСК, фонды капитального ремонта. Таким образом закон ограничил получение средств на капитальный ремонт для всех многоквартирных домов и на все виды жилищно-коммунальных услуг.
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская отметила, что проблема достаточно серьезная. По ее мнению, ТСЖ и ЖСК попали под удар из-за невнимательности законодателей.
Поправки в закон, исправляющие ситуацию, были внесены 27 июля, но в силу вступят лишь в конце октября. Зачем нужно ждать три месяца — неизвестно.