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Posted 8 августа 2014, 11:16

Published 8 августа 2014, 11:16

Modified 2 марта 2023, 17:43

Updated 2 марта 2023, 17:43

Закон по борьбе с терроризмом нанес удар по ТСЖ и ЖКХ

Закон по борьбе с терроризмом нанес удар по ТСЖ и ЖКХ

8 августа 2014, 11:16
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Оплачивать коммунальные счета и капремонт дома через банкоматы и кассы без предъявления удостоверения личности теперь нельзя.

Граждане лишились возможности оплачивать коммунальные счета и капремонт дома через банкоматы и кассы без предъявления удостоверения личности, пишут «Известия».

С конца июля 2014 года, согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при переводе денег некоммерческим организациям потребуется идентификация плательщиков. В списке таких организация — ТСЖ, ЖСК, фонды капитального ремонта. Таким образом закон ограничил получение средств на капитальный ремонт для всех многоквартирных домов и на все виды жилищно-коммунальных услуг.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская отметила, что проблема достаточно серьезная. По ее мнению, ТСЖ и ЖСК попали под удар из-за невнимательности законодателей.

Поправки в закон, исправляющие ситуацию, были внесены 27 июля, но в силу вступят лишь в конце октября. Зачем нужно ждать три месяца — неизвестно.

#Общество#Коммунальный рай#Капремонт#Терроризм#Тсж
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