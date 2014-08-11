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Posted 11 августа 2014, 03:00

Published 11 августа 2014, 03:00

Modified 2 марта 2023, 17:43

Updated 2 марта 2023, 17:43

Пермская типография увеличивает производственные мощности вместе с «Сименс Финанс»

11 августа 2014, 03:00
«РАСТР» сотрудничает с лизинговой компанией уже 5 лет.

Любой предприниматель знает, что для поддержки и развития производственной базы требуются существенные инвестиции. Ещё 2009 году пермская типография «РАСТР» среди множества предложений выбрала экспресс-лизинг от «Сименс Финанс»: в рамках проектов были приобретены листоподборочно-брошюровальный комплекс, бумагорезальные и печатные машины. Сразу после поставки оборудования типография начала принимать в работу тиражи, от которых раньше приходилось отказываться из-за загруженности. Теперь своими основными преимуществами «РАСТР» по праву считает стабильность, надёжность и соблюдение сроков, ведь они обеспечены наличием современного оборудования и его дублирования: в случае выхода из строя или профилактических работ на одной из машин к производственному процессу оперативно подключается другая.

«Специалисты «Сименс Финанс» с самого начала внимательно отнеслись к задачам нашего бизнеса и предложили финансирование по специальной программе для приобретения полиграфического оборудования с важными параметрами: упрощенным пакетом документов, оптимальной суммой ежемесячного платежа, — комментирует Александр Королев, директор ООО «Типография «РАСТР». — Лизинг стал для нас удачной альтернативой банковскому кредиту: сумму НДС по договору лизинга мы поставили к зачёту, а ежемесячные платежи отнесли к себестоимости, уменьшив налог на прибыль. Спустя 5 лет и «РАСТР», и «Сименс Финанс» работают уже в новых масштабах, наше сотрудничество продолжается».

«В 2009 г. представительством в Екатеринбурге был одобрен первый проект по приобретению нового полиграфического оборудования в лизинг по заявке тогда ещё небольшой компании, — уточняет Мария Марченко, директор представительства «Сименс Финанс» в Перми. — После открытия в 2011 г. пермского офиса мы профинансировали для «РАСТР» еще 4 проекта на общую сумму более 11 млн рублей. Сегодня это одна из ведущих типографий города, клиент с прекрасной платёжной дисциплиной и близкими нам принципами работы. Предоставляя инвестиции, «Сименс Финанс» участвует в развитии предприятий самых разных отраслей, помогая им оптимизировать расходы на расширение производства, а значит, своевременно увеличивать объемы выпуска и повышать качество продукции. Поэтому успехам наших клиентов мы радуемся, как своим собственным».

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