Пермская типография увеличивает производственные мощности вместе с «Сименс Финанс»

«В 2009 г. представительством в Екатеринбурге был одобрен первый проект по приобретению нового полиграфического оборудования в лизинг по заявке тогда ещё небольшой компании, — уточняет Мария Марченко, директор представительства «Сименс Финанс» в Перми. — После открытия в 2011 г. пермского офиса мы профинансировали для «РАСТР» еще 4 проекта на общую сумму более 11 млн рублей. Сегодня это одна из ведущих типографий города, клиент с прекрасной платёжной дисциплиной и близкими нам принципами работы. Предоставляя инвестиции, «Сименс Финанс» участвует в развитии предприятий самых разных отраслей, помогая им оптимизировать расходы на расширение производства, а значит, своевременно увеличивать объемы выпуска и повышать качество продукции. Поэтому успехам наших клиентов мы радуемся, как своим собственным».