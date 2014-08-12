Банкам откроют доступ к информации о доходах россиян в 2015 году

Согласно документу, банки будут вправе запрашивать в ПФР и ФНС сведения о каждом из клиентов при принятии решения о выдаче ему ссуды не чаще одного раза в квартал. Налоговики и сотрудники ПФР, в свою очередь, сообщат банкам о достоверности (недостоверности) предоставленной заемщиком информации с его согласия.