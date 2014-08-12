Банкам откроют доступ к информации о доходах россиян в 2015 году

Posted 12 августа 2014, 02:50
Published 12 августа 2014, 02:50
Modified 2 марта 2023, 17:42
Updated 2 марта 2023, 17:42
Центробанк подготовил законопроект, открывающий кредитным организациям доступ к базам Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы для проверки информации о доходах заемщиков. Изменения вносятся в два закона — «О налоговых органах Российской Федерации» и «Об обязательном пенсионном страховании РФ» и вступят в силу с 1 марта 2015 года, пишут «Известия».
Согласно документу, банки будут вправе запрашивать в ПФР и ФНС сведения о каждом из клиентов при принятии решения о выдаче ему ссуды не чаще одного раза в квартал. Налоговики и сотрудники ПФР, в свою очередь, сообщат банкам о достоверности (недостоверности) предоставленной заемщиком информации с его согласия.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении Ассоциации региональных банков России (АСРОС). Банкиры новацию поддерживают, отмечая, что она позволит участникам банковского рынка получать комплексные данные для оценки кредитоспособности клиентов, снизить долю проблемных ссуд, что в конечном итоге приведет к уменьшению процентной ставки по займам.
Однако в АСРОС настаивают, что информацию о клиенте ведомства должны предоставлять без его согласия. Это не нарушит права граждан, заявляют в организации: аналогичным образом из законодательства было исключено требование о получении банками согласия клиентов на сообщение о кредите в бюро кредитных историй.