Фоторепортаж из кинотеатра: Разбирая архивы, нашли запись «Уволен в связи с уходом на фронт»

Posted 12 августа 2014,, 12:00
Published 12 августа 2014,, 12:00
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Кинотеатр «Премьер» регулярно проводит экскурсии. Вот так прошла наша.
Теперь обо всем по порядку.
На входе в кинотеатр нас встретила заведующая архивом Вера Масагутова и символ фестиваля «Флаэртиана» золотой «Нанук».
На стенах афиша предстоящих сеансов. В «Премьере» аудитория смотрит «другое кино», голливудские блокбастры здесь гости не частые. Основной репертуар — это авторское и арт-хаусное кино, ретро-сеансы, а также мировые и российские премьеры.
— Ну, собственно вот, — распахнула двери в кинохранилище наш экскурсовод.
Всего в фонде КГАУК «Пермкино» сегодня 11 153 копий фильмов. Фонд включает в себя фильмы, созданные с 1925 по 2011 годы.
— У вас есть «Броненосец Потемкин»? — спрашиваю я у Веры Николаевны.
— Он на втором этаже, сейчас принесут, — отвечает женщина .
В огромном архиве нет места хаосу, все пронумеровано, отсортировано и занесено в картотеку. Каждый фильм разделен на части: один бокс — 10 минут. Таких боков тысячи. В среднем каждый фильм разбит на девять частей, которые в процессе показа монтируются киномехаником. Иногда, чтобы найти нужный фильм, приходится потратить не один час.
— Сколько лет вы это собирали?
— Я здесь всего 14 лет работаю, — скромничает Вера Масагутова. — Как-то перебирая архивные документы, мы нашли запись «Уволен в связи с уходом на фронт». То есть начали собирать еще до войны. Сейчас в архиве 11 тысяч копий.
— Откуда поступают фильмы?
— Привозят кто угодно и откуда угодно, — рассказывает Масагутова. — Раньше на лошадях возили. Сейчас кинематографисты делятся своими копиями, отправляют их на самолетах, поездах. Так и собрали. Еще ведь госзаказ был, копии фильмов отправляли по всем городам.
В соседнем помещении что-то шумит.
— Что там?
— Реставрационная комната, пойдемте туда.
Помещение обложено голубой плиткой, у стен две реставрационные машины. За громоздким аппаратом сидит женщина и следит за движением пленки по катушкам. Ее профессия уникальна: она одновременно реставратор фильмов, фильмопроверщица и киномеханик.
— Я закончила техническое училище, по профессии киномеханик, но по специальности почти не работала. Здесь научилась всему. За 28 лет кем я только не поработала, — рассказывает Ирина. — Раньше наш архив был на Егошихинском заводе.
Пока мы разговаривали, принесли «Броненосец Потемкин». В старых боксах лежит пленка с шедевром Сергея Эйзенштейна. Не оригинал, к сожалению, а несколько раз перезаписанная версия.
— Какой у пленки срок годности?
— Он измеряется не годами, а количеством просмотров, — поправляют меня специалисты. — В среднем, после 500 сеансов пленку отправляют в утиль. Реставрацию проводят по необходимости, которую определяет фильмопроверщица, когда обнаруживает полосы, царапины или загрязнение. После реставрации срок эксплуатации фильма продлевается. Эта версия «Потемкина» записана в 70-х годах, сам фильм 1925 года. Есть у нас у копия «Титаника», которая тысячу сеансов пережила.
Во всех залах прохладно, температура не должна превышать 14–15 градусов при влажности 65–70%. Такие условия оптимальные и не подвергают материал деформации.
Помимо «Потемкина» раритеты фонда «Пермкино» — «Катька — бумажный ранет» — режиссёров Э. Иогансона и Ф. Эрмлера, 1926 года, «Воздушный извозчик» — Герберта Раппапорта, 1943 года, и классика зарубежной кинематографии: «Золотая лихорадка» — Чаплина, США, 1925 года «Серенада солнечной долины» — Б. Хамберстоуна, США, 1941 года, «Сестра его дворецкого» Ф. Борзейги, США, 1943 года.
— Мы сюда очень много актеров привозили, и все восторгались. Например, Светлана Тома приезжала. Василий Лановой, Сергей Шакуров, Никита Джигурда.
— Константин Хабенский не приезжал?
— Он работал с нашими ребятами над «Географом», но не дошел. Я потом говорю им, «Вы чего Костика то не взяли?!». А они мне «Ну так получилось».
У каждого из залов есть собственная аппаратная, где и стоят кинопроигрыватели. Из этого помещения идет трансляция фильма. У стены теснятся два советских кинопроектора 23КПК.
— Сейчас идет фильм, но через DVD, — уточняет мой экскурсовод. — Обычно с этими машинами работает киномеханик. Одна бобина крутится здесь, другая на соседнем — показывает главный хранитель пленки. — Главное в этом деле, успеть вовремя переключиться с одной на другую, чтобы зритель ничего не заметил. Со стороны может показаться, что это легко, но подобный процесс требует огромного опыта и мастерства.
Осматриваем машины, которые показали тысячи фильмов. Аккумуляторы, магнитные ленты, звуковоспроизводящая и усилительная аппаратура позволяют зрителю на полтора часа погрузиться в иной мир. Всего подобных «капэкашек» в кинотеатре шесть, и все исправно работают.
— Пойдемте на улицу, посмотрим на Братьев Люмьер, — приглашает Вера Николаевна. Вот что я вижу в финале своей экскурсии.
Граффити на стене архива. В центре знаменитое «Прибытие поезда», фильм, который впервые передал движение в перспективе, а по краям от него, братья Луи и Огюст Люмьер.