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Posted 12 августа 2014,, 12:00

Published 12 августа 2014,, 12:00

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Фоторепортаж из кинотеатра: Разбирая архивы, нашли запись «Уволен в связи с уходом на фронт»

12 августа 2014, 12:00
Кто не задумывался о том, что происходит в будке киномеханика, когда в зале крутят фильм? Как выглядит хранилище кинотеатра и какие реликвии можно найти в запасниках? Отвечаем на эти вопросы в одном фоторепортаже.

Кинотеатр «Премьер» регулярно проводит экскурсии. Вот так прошла наша.

Теперь обо всем по порядку.

На входе в кинотеатр нас встретила заведующая архивом Вера Масагутова и символ фестиваля «Флаэртиана» золотой «Нанук».

Фото: properm.ru

На стенах афиша предстоящих сеансов. В «Премьере» аудитория смотрит «другое кино», голливудские блокбастры здесь гости не частые. Основной репертуар — это авторское и арт-хаусное кино, ретро-сеансы, а также мировые и российские премьеры.

Фото: properm.ru

— Ну, собственно вот, — распахнула двери в кинохранилище наш экскурсовод.

Фото: properm.ru
Фото: properm.ru

Всего в фонде КГАУК «Пермкино» сегодня 11 153 копий фильмов. Фонд включает в себя фильмы, созданные с 1925 по 2011 годы.

— У вас есть «Броненосец Потемкин»? — спрашиваю я у Веры Николаевны.

 — Он на втором этаже, сейчас принесут, — отвечает женщина .

Фото: properm.ru

В огромном архиве нет места хаосу, все пронумеровано, отсортировано и занесено в картотеку. Каждый фильм разделен на части: один бокс — 10 минут. Таких боков тысячи. В среднем каждый фильм разбит на девять частей, которые в процессе показа монтируются киномехаником. Иногда, чтобы найти нужный фильм, приходится потратить не один час.

— Сколько лет вы это собирали?

— Я здесь всего 14 лет работаю, — скромничает Вера Масагутова. — Как-то перебирая архивные документы, мы нашли запись «Уволен в связи с уходом на фронт». То есть начали собирать еще до войны. Сейчас в архиве 11 тысяч копий.

Фото: properm.ru

— Откуда поступают фильмы?

— Привозят кто угодно и откуда угодно, — рассказывает Масагутова. — Раньше на лошадях возили. Сейчас кинематографисты делятся своими копиями, отправляют их на самолетах, поездах. Так и собрали. Еще ведь госзаказ был, копии фильмов отправляли по всем городам.

Фото: properm.ru

В соседнем помещении что-то шумит.

— Что там?

— Реставрационная комната, пойдемте туда.

Помещение обложено голубой плиткой, у стен две реставрационные машины. За громоздким аппаратом сидит женщина и следит за движением пленки по катушкам. Ее профессия уникальна: она одновременно реставратор фильмов, фильмопроверщица и киномеханик.

Фото: properm.ru
Фото: properm.ru

— Я закончила техническое училище, по профессии киномеханик, но по специальности почти не работала. Здесь научилась всему. За 28 лет кем я только не поработала, — рассказывает Ирина. — Раньше наш архив был на Егошихинском заводе.

Пока мы разговаривали, принесли «Броненосец Потемкин». В старых боксах лежит пленка с шедевром Сергея Эйзенштейна. Не оригинал, к сожалению, а несколько раз перезаписанная версия.

Фото: properm.ru

 — Какой у пленки срок годности?

— Он измеряется не годами, а количеством просмотров,  — поправляют меня специалисты. — В среднем, после 500 сеансов пленку отправляют в утиль. Реставрацию проводят по необходимости, которую определяет фильмопроверщица, когда обнаруживает полосы, царапины или загрязнение. После реставрации срок эксплуатации фильма продлевается. Эта версия «Потемкина» записана в 70-х годах, сам фильм 1925 года. Есть у нас у копия «Титаника», которая тысячу сеансов пережила.

Фото: properm.ru

Во всех залах прохладно, температура не должна превышать 14–15 градусов при влажности 65–70%. Такие условия оптимальные и не подвергают материал деформации.

Помимо «Потемкина» раритеты фонда «Пермкино» — «Катька — бумажный ранет» — режиссёров Э. Иогансона и Ф. Эрмлера, 1926 года, «Воздушный извозчик» — Герберта Раппапорта, 1943 года, и классика зарубежной кинематографии: «Золотая лихорадка» — Чаплина, США, 1925 года «Серенада солнечной долины» — Б. Хамберстоуна, США, 1941 года, «Сестра его дворецкого» Ф. Борзейги, США, 1943 года.

Фото: properm.ru
Фото: properm.ru

Мы сюда очень много актеров привозили, и все восторгались. Например, Светлана Тома приезжала. Василий Лановой, Сергей Шакуров, Никита Джигурда.

Константин Хабенский не приезжал?

— Он работал с нашими ребятами над «Географом», но не дошел. Я потом говорю им, «Вы чего Костика то не взяли?!». А они мне «Ну так получилось».

У каждого из залов есть собственная аппаратная, где и стоят кинопроигрыватели. Из этого помещения идет трансляция фильма. У стены теснятся два советских кинопроектора 23КПК.

Фото: properm.ru

— Сейчас идет фильм, но через DVD, — уточняет мой экскурсовод. — Обычно с этими машинами работает киномеханик. Одна бобина крутится здесь, другая на соседнем — показывает главный хранитель пленки. — Главное в этом деле, успеть вовремя переключиться с одной на другую, чтобы зритель ничего не заметил. Со стороны может показаться, что это легко, но подобный процесс требует огромного опыта и мастерства.

Фото: properm.ru

Осматриваем машины, которые показали тысячи фильмов. Аккумуляторы, магнитные ленты, звуковоспроизводящая и усилительная аппаратура позволяют зрителю на полтора часа погрузиться в иной мир. Всего подобных «капэкашек» в кинотеатре шесть, и все исправно работают.

— Пойдемте на улицу, посмотрим на Братьев Люмьер, — приглашает Вера Николаевна. Вот что я вижу в финале своей экскурсии.

Фото: properm.ru

Граффити на стене архива. В центре знаменитое «Прибытие поезда», фильм, который впервые передал движение в перспективе, а по краям от него, братья Луи и Огюст Люмьер.

Фото: Татьяна Бурцева
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