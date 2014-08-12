Фоторепортаж из кинотеатра: Разбирая архивы, нашли запись «Уволен в связи с уходом на фронт»

— Сейчас идет фильм, но через DVD, — уточняет мой экскурсовод. — Обычно с этими машинами работает киномеханик. Одна бобина крутится здесь, другая на соседнем — показывает главный хранитель пленки. — Главное в этом деле, успеть вовремя переключиться с одной на другую, чтобы зритель ничего не заметил. Со стороны может показаться, что это легко, но подобный процесс требует огромного опыта и мастерства.