В Куеде водитель «Ленд Ровера» лихим маневром отправил в больницу двух человек

В результате аварии водитель «Фольксвагена», мужчина 1976 года рождения, получил закрытый перелом обоих подвздошных костей таза и перелом левого бедра. Его госпитализировали. В больницу отправился и пассажир «Фольксвагена»: мужчина 1987 года рожения в этой аварии получил ушиб шейного отдела позвоночника, грудной клетки, вывих голеностопного сустава слева.