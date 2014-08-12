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Posted 12 августа 2014, 02:15

Published 12 августа 2014, 02:15

Modified 2 марта 2023, 17:42

Updated 2 марта 2023, 17:42

В Куеде водитель «Ленд Ровера» лихим маневром отправил в больницу двух человек

В Куеде водитель «Ленд Ровера» лихим маневром отправил в больницу двух человек

12 августа 2014, 02:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Мужчина на внедорожнике сдавал назад и врезался в проезжавший мимо «Фольксваген Пассат».

Нелепое происшествие случилось на улице Комсомольской в поселке Куеда 11 августа в половину первого ночи. С прилегающей территории жилого дома в направлении проезжей части улицы задним ходом двигался автомобиль «Ленд Ровер Дискавери 4», за рулем которого находился местный житель, мужчина 1979 года рождения.

При выезде на проезжую часть улицы Комсомольской водитель внедорожника не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем «Фольксваген Пассат», сообщает УГИБДД по Премскому краю.

В результате аварии водитель «Фольксвагена», мужчина 1976 года рождения, получил закрытый перелом обоих подвздошных костей таза и перелом левого бедра. Его госпитализировали. В больницу отправился и пассажир «Фольксвагена»: мужчина 1987 года рожения в этой аварии получил ушиб шейного отдела позвоночника, грудной клетки, вывих голеностопного сустава слева.

#Авто#Дтп
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