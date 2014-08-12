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Posted 12 августа 2014, 12:18

Published 12 августа 2014, 12:18

Modified 2 марта 2023, 17:42

Updated 2 марта 2023, 17:42

В Перми ресторан Les Marches лишился лицензии на алкоголь

В Перми ресторан Les Marches лишился лицензии на алкоголь

12 августа 2014, 12:18
Фото: Properm.ru.
Заведение попало под действие «антиалкогольного закона» из-за соседства с медицинским центром.

Ресторан европейской кухни Les Marches лишился лицензии на продажу алкоголя. Как пишет «bc», это связано с тем, что в здании на ул. Газеты Звезда, 27 помимо заведения располагается медицинский центр «МедЛабЭкспресс».

Напомним, по «антиалкогольному закону» запрещено продавать спиртное в радиусе 20 метров от медицинских и образовательных учреждений. По этой же причине вынужденно закрывается магазин «Лион» на ул. Монастырская.

«Мы подготовили встречное предложение для клиентов. Вино временно покупаем в «Адвокате» и предлагаем посетителям», — цитирует «bc» представителей ресторана.

По мнению экспертов, ограничения могут послужить поводом для нечестной конкурентной борьбы. Получается, что любой ресторан или кафе будут вынуждены закрыться, если рядом появится медкабинет или образовательный центр.

#Недвижимость#Лицензия#Ресторан
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