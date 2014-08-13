Инвестиционный проект Пермского хладокомбината проинспектировал Игорь Сапко

С работой хладокомбината и перспективами его развития главу Перми познакомил, Сергей Коновалов — управляющий «ПХК «Созвездие». Сегодня на «ПХК «Созвездие» реализуются масштабные инвестиционные проекты: «Технологическое перевооружение производства фасованной мороженой рыбы» и «Организация современной фабрики мороженого». Представители городских властей осмотрели цех, где начался монтаж оборудования новой линии по фасовке свежемороженой рыбы.



«Ценность развития нового крупного производства для Перми очевидна — это и рабочие места, и развитие территории, и дополнительные налоги. По расчетам руководства холдинга, после запуска производства на планируемые мощности, налоговые поступления увеличатся на 90 млн рублей. А, значит, мы сможем направить дополнительные средства на реализацию социально значимых проектов. В свою очередь, мы готовы помочь компании пройти в самые краткие сроки все необходимые процедуры согласования» — отметил по итогам встречи Игорь Сапко.