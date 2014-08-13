Крутое пике: в России за полгода в рост пошли Toyota, Nissan и Mercedes

Что происходит на пермском автомобильном рынке, виден ли у нас тренд роста в премиум-сегменте и чего ждать по мнению представителей отрасли — расскажем в ближайшее время. Поговорим также о самых популярных у пермяков автомобилях по итогам полугодия и узнаем, почему результаты пермского автобизнеса всегда отличаются не только от федерального зачета, но и от ближайших соседей. Оставайтесь с Properm.ru — тогда точно ничего не пропустите.