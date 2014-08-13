Крутое пике: в России за полгода в рост пошли Toyota, Nissan и Mercedes

Posted 13 августа 2014, 04:00
Published 13 августа 2014, 04:00
Modified 2 марта 2023, 17:43
Updated 2 марта 2023, 17:43
Российский авторынок по итогам полугодия продемонстрировал мощное падение продаж. «Штопор» был прогнозируемым, но одно дело прогнозы, другое — неприятная реальность. В мае 2014 года спрос на автомобили в России сократился на 12%, в июне — на 17,3%. Аналитики предсказывали падение рынка в среднем на 12% за весь год в сравнении с итогами 2013-го. Начало второго полугодия — июль — оказался еще более шокирующим: продажи сократились на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013-го.
Председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер называет «набор скорости» под уклон тревожным трендом. «Маловероятно, что он фундаментально изменится в ближайшее время. Конечно, Московский автосалон, который откроется в конце августа, должен иметь стимулирующий эффект на продажи автомобилей, особенно принимая во внимание, что осень — сезон высоких продаж. По крайней мере, это то, что происходило обычно. Но разве этот год назовешь обычным? » — ироничные размышления Шрайбера облетели все деловые СМИ.
На сегодняшний день зафиксирована почти 10-процентная разница с отрицательным знаком по отношению к первому полугодию 2013-го. С высокой долей вероятности можно утверждать, что «дно» мы не нащупали, а падение продаж будет продолжаться в ближайшие месяцы. Однако в этих условиях некоторые марки умудрились пойти в плюс.
Продемонстрировали рост Land Rover, Lexus, Volvo, Fiat, Porsche, Jaguar, Smart, Jeep, Haima и коммерческие автомобили Mercedes Benz, однако до лидеров топ-15 им далеко. На 20% и более упали в сравнении с результатми 1 полугодия 2013-го UAZ, SsangYong, Citroen, Geely, Peugeot, Great Wall, Suzuki, MINI, SEAT, Chrysler, Dodge, ZAZ.
В «личном» зачете лидирует по-прежнему Lada Granta, по пятам неуклоно следует Hyundai Solaris. Кстати, аналитики отмечают, что с каждым месяцем разница между двумя этими моделями неуклонно сокращается не в пользу «Гранты». Выйдет или нет «Солярис» победителем, узнаем лишь в конце года. Но «первый не значит лучший» — оба лидера сдают позиции. Их печальным путем идут и некогда любимые народом «Дастер» и «Поло седан». Словно будущая пенсионерка на последнем месяце трудового стажа «Лада Приора» едва держится за 9-е место, едва не уступая позиции по итогам полугодия «Ниссан Альмере».
В минусе оказались все популярные модели: Renault Duster, Nissan Qashqai, Kia Sportage, Lada 4×4, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Hyundai ix35, и только Opel Mokka в плюсе. Кроссоверы как класс показали свою неустойчивость еще по результатам первого квартала 2014 года. Тогда же с одним из топ-менеджеров пермского автобизнеса мы пытались спрогнозировать, какой же сегмент покажет рост: кроссоверы перестали оправдывать надежды, «бюджетные седаны» свой пик тоже пережили. Ставка была сделана на довольно дорогие седаны и в итоге сыграла. В топе оказался премиальный сегмент.
Премиальным маркам в России «кризис» не грозит — похоже, это новый тренд. Подтверждают предположение результаты продаж за июль 2014-го: легковое подразделение Mercedes-Benz увеличило продажи на 13% (и +18% по итогам года), спрос на Lexus вырос на 21% (+17% по итогам года), а Porsche прибавила 29%.
Что происходит на пермском автомобильном рынке, виден ли у нас тренд роста в премиум-сегменте и чего ждать по мнению представителей отрасли — расскажем в ближайшее время. Поговорим также о самых популярных у пермяков автомобилях по итогам полугодия и узнаем, почему результаты пермского автобизнеса всегда отличаются не только от федерального зачета, но и от ближайших соседей. Оставайтесь с Properm.ru — тогда точно ничего не пропустите.