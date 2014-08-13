Проект строительства зоопарка в Черняевском лесу дошел до публичных слушаний

Posted 13 августа 2014, 05:20
Published 13 августа 2014, 05:20
Modified 2 марта 2023, 17:42
Updated 2 марта 2023, 17:42
Проект зоопарка в Черняевском лесу представили на заседании комиссии по землепользованию и застройке. Сотрудники ПКГУП «Дирекция по управлению активами Пермского края», проводившие презентацию, привели данные статистики — по их словам сейчас эта территория является неблагоустроенной лесопарковой зоной, более 70% пермяков недовольны состоянием рекреационной инфраструктуры. 74% жителей Перми при этом не против того, чтобы зоопарк расположился в Черняевском лесу.
По проекту новый зоопарк должен занять 24 га, из них 3,9 га — площадь застройки. На остальной территории сохранятся зеленые насаждения.
Главный архитектор «Сатурн-Р» Игорь Луговой заметил, что зонирование — только один момент, в то же время, не ясно, как будет решаться вопрос с тем, что площадка относится к особо охраняемой природной территории. Председатель комиссии Андрей Ярославцев ответил, что вопрос не имеет отношения к сегодняшнему заседанию. «Мы все же говорим о зонировании», — заключил Ярославцев.
Однако после собравшимся был представлен опыт новосибирских коллег, построивших зоопарк в центре города с сохранением 75% сосновых насаждений. При этом руководивший проектом его строительства Ростислав Шило, присутствовавший на заседании отметил, что и его строительство встречало сопротивление у общественности. Правозащитник Денис Галицкий возразил эксперту, что проекты новосибирского и Пермского зоопарков абсолютно разные. В свою очередь он предложил закрепить за территорией специальную зону, предполагающую размещение там зоопарка. Инициатива правозащитника не встретила поддержки, позже он предложил отложить публичные слушания, создав рабочую группу для проработки параметров проекта.
По итогам голосования проект было решено вынести на публичные слушания в том виде, в котором он был представлен на заседании. Предложение Дениса Галицкого поддержки не нашло.