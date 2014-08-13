Проект строительства зоопарка в Черняевском лесу дошел до публичных слушаний

Однако после собравшимся был представлен опыт новосибирских коллег, построивших зоопарк в центре города с сохранением 75% сосновых насаждений. При этом руководивший проектом его строительства Ростислав Шило, присутствовавший на заседании отметил, что и его строительство встречало сопротивление у общественности. Правозащитник Денис Галицкий возразил эксперту, что проекты новосибирского и Пермского зоопарков абсолютно разные. В свою очередь он предложил закрепить за территорией специальную зону, предполагающую размещение там зоопарка. Инициатива правозащитника не встретила поддержки, позже он предложил отложить публичные слушания, создав рабочую группу для проработки параметров проекта.