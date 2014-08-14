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Posted 14 августа 2014, 11:00

Published 14 августа 2014, 11:00

Modified 2 марта 2023, 17:41

Updated 2 марта 2023, 17:41

Чистый отток: Вкладчики в Пермском крае унесли из банков 1,4 млрд рублей

Чистый отток: Вкладчики в Пермском крае унесли из банков 1,4 млрд рублей

14 августа 2014, 11:00
Фото: Properm.ru.
За первое полугодие 2014 объем вкладов населения сократился на 0,7%. Годовой прирост минимален за несколько лет — 9,8%.

191,1 млрд рублей хранится на вкладах в банках, зарегистрированных в Пермском крае или имеющих в регионе филиал. Таковы данные Центробанка по итогам первого полугодия 2014 года.

Сберегательная активность пермяков, как и россиян, в 2014 году идет на спад. Так в целом по стране объем средств населения в банках сократился на 74,3 млрд рублей или на 0,4%. В Пермском крае вклады уменьшились на 0,7% или на 1,39 млрд рублей.

Самый большой чистый отток наблюдался в январе: тогда вкладчики унесли из банков более 7 млрд рублей. В марте вкладов стало меньше на 2,4 млрд рублей, а в мае — еще на 700 млн рублей.

В годовом выражении наблюдается рост, но он минимален за несколько лет — 9,8%.

Согласно статистике Центробанка, на 1 июля 2014 года 88,5% от всех вкладов были открыты в рублях. На иностранную валюту приходятся оставшиеся 11,5%, тогда как еще в начале года их доля составляла всего 8,7%. Это связано с тем, что вкладчики в Пермском крае активно открывали вклады в валюте, за полгода их объем увеличился на 31% до 21,9 млрд рублей. Рублевые вклады, напротив, уменьшились на 3,8%.

#Спецпроекты#Мнения#Банки#Вклады#Статистика цб
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