Чистый отток: Вкладчики в Пермском крае унесли из банков 1,4 млрд рублей

Согласно статистике Центробанка, на 1 июля 2014 года 88,5% от всех вкладов были открыты в рублях. На иностранную валюту приходятся оставшиеся 11,5%, тогда как еще в начале года их доля составляла всего 8,7%. Это связано с тем, что вкладчики в Пермском крае активно открывали вклады в валюте, за полгода их объем увеличился на 31% до 21,9 млрд рублей. Рублевые вклады, напротив, уменьшились на 3,8%.