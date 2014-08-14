Чистый отток: Вкладчики в Пермском крае унесли из банков 1,4 млрд рублей

Posted 14 августа 2014, 11:00
Published 14 августа 2014, 11:00
Modified 2 марта 2023, 17:41
Updated 2 марта 2023, 17:41
Сберегательная активность пермяков, как и россиян, в 2014 году идет на спад. Так в целом по стране объем средств населения в банках сократился на 74,3 млрд рублей или на 0,4%. В Пермском крае вклады уменьшились на 0,7% или на 1,39 млрд рублей.
Самый большой чистый отток наблюдался в январе: тогда вкладчики унесли из банков более 7 млрд рублей. В марте вкладов стало меньше на 2,4 млрд рублей, а в мае — еще на 700 млн рублей.
В годовом выражении наблюдается рост, но он минимален за несколько лет — 9,8%.
Согласно статистике Центробанка, на 1 июля 2014 года 88,5% от всех вкладов были открыты в рублях. На иностранную валюту приходятся оставшиеся 11,5%, тогда как еще в начале года их доля составляла всего 8,7%. Это связано с тем, что вкладчики в Пермском крае активно открывали вклады в валюте, за полгода их объем увеличился на 31% до 21,9 млрд рублей. Рублевые вклады, напротив, уменьшились на 3,8%.