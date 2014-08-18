properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 августа 2014, 04:47

Published 18 августа 2014, 04:47

Modified 2 марта 2023, 17:40

Updated 2 марта 2023, 17:40

Москва заявила о прогрессе в переговорах с Западом по украинскому кризису

18 августа 2014, 04:47
Министры иностранных дел четырех стран договорились продолжить диалог.

Министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины достигли прогресса на четырехсторонних переговорах по урегулированию украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook.

На встрече, которая состоялась 17 августа, обсуждались вопросы, связанные с международными усилиями по урегулированию внутриукраинского кризиса.

МИД России:— Министры рассмотрели ситуацию на Украине во всех ее аспектах, уделив особое внимание задачам скорейшего прекращения боевых действий, обеспечения контроля на границе, доставки гуманитарной помощи на Юго-Восток Украины и создания условий для скорейшего начала процесса политического урегулирования.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что по всем вопросам был достигнут определенный прогресс. Министры договорились продолжить диалог. По его результатам конкретные предложения представят на рассмотрение президентов России, Германии, Франции и Украины.

Напомним, что в начале июля министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с коллегами из Германии и Франции призвал как можно скорее созвать контактную группу для заключения перемирия между Киевом и Юго-Востоком Украины.

#Политика#Украина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика