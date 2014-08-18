Москва заявила о прогрессе в переговорах с Западом по украинскому кризису

Posted 18 августа 2014, 04:47
Published 18 августа 2014, 04:47
Modified 2 марта 2023, 17:40
Updated 2 марта 2023, 17:40
Министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины достигли прогресса на четырехсторонних переговорах по урегулированию украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook.
На встрече, которая состоялась 17 августа, обсуждались вопросы, связанные с международными усилиями по урегулированию внутриукраинского кризиса.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что по всем вопросам был достигнут определенный прогресс. Министры договорились продолжить диалог. По его результатам конкретные предложения представят на рассмотрение президентов России, Германии, Франции и Украины.
Напомним, что в начале июля министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с коллегами из Германии и Франции призвал как можно скорее созвать контактную группу для заключения перемирия между Киевом и Юго-Востоком Украины.