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Posted 18 августа 2014, 03:43

Published 18 августа 2014, 03:43

Modified 2 марта 2023, 17:40

Updated 2 марта 2023, 17:40

В ДТП на перекрестке Пушкина и Куйбышева пострадали три человека

18 августа 2014, 03:43
Сюжет
Дтп
«Прохожие вытаскивали из «Хендай» девушку, она волокла за собой ноги».

Вчера, 17 августа, около шести часов вечера произошла авария на перекрестке улиц Пушкина и Куйбышева.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в УГИБДД по Пермскому краю, водитель «Рено Дастер» при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «Хендай Элантра».

«Я видела, как прохожие вытаскивали из «Хендай» девушку, она волокла за собой ноги. Мне показалась, что она без сознания. Ни скорых, ни полиции еще не было», — рассказала Properm.ru свидетельница произошедшего Екатерина.

По данным ГИБДД, в результате столкновения пострадали водители обеих иномарок, а также пассажирка «Хендай» — девушка 1992 года рождения. Водитель «Рено» госпитализирован, водитель «Хендай» получил травму колена и будет лечиться дома. Девушка получила травмы руки и колена.

#Авто#Дтп#Авария
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