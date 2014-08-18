В ДТП на перекрестке Пушкина и Куйбышева пострадали три человека

Posted 18 августа 2014, 03:43
Published 18 августа 2014, 03:43
Modified 2 марта 2023, 17:40
Updated 2 марта 2023, 17:40
Вчера, 17 августа, около шести часов вечера произошла авария на перекрестке улиц Пушкина и Куйбышева.
Как сообщили корреспонденту Properm.ru в УГИБДД по Пермскому краю, водитель «Рено Дастер» при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «Хендай Элантра».
«Я видела, как прохожие вытаскивали из «Хендай» девушку, она волокла за собой ноги. Мне показалась, что она без сознания. Ни скорых, ни полиции еще не было», — рассказала Properm.ru свидетельница произошедшего Екатерина.
По данным ГИБДД, в результате столкновения пострадали водители обеих иномарок, а также пассажирка «Хендай» — девушка 1992 года рождения. Водитель «Рено» госпитализирован, водитель «Хендай» получил травму колена и будет лечиться дома. Девушка получила травмы руки и колена.