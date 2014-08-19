Дмитрий Самойлов распорядился ускориться с раскопками около школ

Posted 19 августа 2014, 08:14
Published 19 августа 2014, 08:14
Modified 2 марта 2023, 17:39
Updated 2 марта 2023, 17:39
К 1 сентября должны завершиться все раскопки возле школ. Этого на рабочем совещании потребовал глава администрации Перми Дмитрий Самойлов у глав администраций районов и городского управления внешнего благоустройства.
Как сообщает администрация Перми, на территории города ведется 1027 раскопок, около 200 из них — с нарушениями сроков производства работ. Поставленные сроки сити-менеджеру тоже не понравились. Работы около школы №2 на ул. Советской по плану должны закончится к 11 сентября, но Самойлов рекомендует «руки оторвать тому, кто согласовал такие сроки».
Администрации районов получили указание: в случае, если невозможно закончить раскопки к 1 сентября, обеспечить «нормальный, удобный и безопасный доступ» в школу для детей и родителей.
Управление внешнего благоустройства будет проводить инвентаризацию всех раскопок и измерять близость к образовательным учреждениям. Контрольно-аналитическому управлению поручено чаще проводить инспекционные проверки объектов.