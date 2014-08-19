Дмитрий Самойлов распорядился ускориться с раскопками около школ

Как сообщает администрация Перми, на территории города ведется 1027 раскопок, около 200 из них — с нарушениями сроков производства работ. Поставленные сроки сити-менеджеру тоже не понравились. Работы около школы №2 на ул. Советской по плану должны закончится к 11 сентября, но Самойлов рекомендует «руки оторвать тому, кто согласовал такие сроки».