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Posted 19 августа 2014, 08:14

Published 19 августа 2014, 08:14

Modified 2 марта 2023, 17:39

Updated 2 марта 2023, 17:39

Дмитрий Самойлов распорядился ускориться с раскопками около школ

Дмитрий Самойлов распорядился ускориться с раскопками около школ

19 августа 2014, 08:14
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Городская среда
Все ремонтные работы вблизи образовательных учреждений по настоятельной рекомендации сити-менеджера должны закончиться к началу учебного года.

К 1 сентября должны завершиться все раскопки возле школ. Этого на рабочем совещании потребовал глава администрации Перми Дмитрий Самойлов у глав администраций районов и городского управления внешнего благоустройства.

Как сообщает администрация Перми, на территории города ведется 1027 раскопок, около 200 из них — с нарушениями сроков производства работ. Поставленные сроки сити-менеджеру тоже не понравились. Работы около школы №2 на ул. Советской по плану должны закончится к 11 сентября, но Самойлов рекомендует «руки оторвать тому, кто согласовал такие сроки».

Администрации районов получили указание: в случае, если невозможно закончить раскопки к 1 сентября, обеспечить «нормальный, удобный и безопасный доступ» в школу для детей и родителей.

Управление внешнего благоустройства будет проводить инвентаризацию всех раскопок и измерять близость к образовательным учреждениям. Контрольно-аналитическому управлению поручено чаще проводить инспекционные проверки объектов.

#Общество#Городская среда#Ремонт#Дмитрий Самойлов
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