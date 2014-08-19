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Posted 19 августа 2014, 04:25

Published 19 августа 2014, 04:25

Modified 2 марта 2023, 17:39

Updated 2 марта 2023, 17:39

Следователи просят помочь в поиске насильника-педофила, находящегося два года в розыске

19 августа 2014, 04:25
В ноябре 2012 года он затащил в заброшенное здание школьницу, изнасиловал ее и скрылся с места преступления.

В Прикамье продолжается расследование уголовного дела по факту изнасилования в Чернушинском районе маленькой девочки. Следователи просят внимательно присмотреться к композиционному портрету подозреваемого.

Как сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю, 7 ноября 2012 года около семи часов вечера девочка возвращалась домой из школы. Неожиданно на нее сзади напал мужчина, зажал рот рукой и потребовал молчать. Затащив ребенка в помещение заброшенного элеватора, он изнасиловал школьницу и скрылся с места преступления.

Приметы подозреваемого: на вид 30–35 лет, рост около 180–185 см, европейского типа, худощавого телосложения. Всем, кто знает что-либо о личности или местоположении этого мужчины, просьба позвонить в полицию или следователям. Анонимность гарантируется.

#Происшествия#Изнасилование
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