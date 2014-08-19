Следователи просят помочь в поиске насильника-педофила, находящегося два года в розыске

Как сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю, 7 ноября 2012 года около семи часов вечера девочка возвращалась домой из школы. Неожиданно на нее сзади напал мужчина, зажал рот рукой и потребовал молчать. Затащив ребенка в помещение заброшенного элеватора, он изнасиловал школьницу и скрылся с места преступления.