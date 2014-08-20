Кремль отреагировал на призыв Вина Дизеля к Путину облиться ледяной водой

Напомним, американский актер Вин Дизель в ходе благотворительного флешмоба опрокинул на себя ведро со льдом, а после передал эстафету российскому президенту, первой леди США Мишель Обаме и актрисе Анджелине Джоли. По условиям, если они не выполнят задание в течение суток, то будут обязаны пожертвовать $100 в пользу фонда ALS Association, который помогает людям с заболеванием центральной нервной системы.