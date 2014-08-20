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Posted 20 августа 2014, 02:22

Published 20 августа 2014, 02:22

Modified 2 марта 2023, 17:39

Updated 2 марта 2023, 17:39

Кремль отреагировал на призыв Вина Дизеля к Путину облиться ледяной водой

20 августа 2014, 02:22
«У президента другая повестка», — заявил его пресс-секретарь.

В Кремле прокомментировали призыв голливудского актера Вин Дизеля, обращенный к президенту России Владимиру Путину, облиться ледяной водой. Об этом пишет Lenta.ru.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: — Президент вряд ли знает об этом. У нас другая повестка дня. Я не в курсе, будет ли глава государства отвечать на это предложение.

Напомним, американский актер Вин Дизель в ходе благотворительного флешмоба опрокинул на себя ведро со льдом, а после передал эстафету российскому президенту, первой леди США Мишель Обаме и актрисе Анджелине Джоли. По условиям, если они не выполнят задание в течение суток, то будут обязаны пожертвовать $100 в пользу фонда ALS Association, который помогает людям с заболеванием центральной нервной системы.

#Видео#Интернет#Флешмоб
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