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Posted 20 августа 2014, 08:40

Published 20 августа 2014, 08:40

Modified 2 марта 2023, 17:39

Updated 2 марта 2023, 17:39

В 2015 году в России появится ГОСТ на новый тип покрытия дорог — «сероасфальтобетон»

В 2015 году в России появится ГОСТ на новый тип покрытия дорог — «сероасфальтобетон»

20 августа 2014, 08:40
Фото: Properm.ru.
Этот материал не будет дороже обычного асфальта, при этом позволительно производить и укладывать его при более низких температурах.

Проект ГОСТа по «сероасфальтобетону» готовят к концу 2015 года московские власти. До этого его обсудят со специалистами, примут на экспертной комиссии по инновационным технологиям, а потом направят в Росстандарт на утверждение. На разработку стандарта планируется потратить около 12 млн рублей, сообщает Auto@Mail.

Новый тип покрытия предполагает добавление в асфальтовую смесь битума и 30% модифицированной серы. По своим свойствам материал получается таким же, как традиционный горячий асфальт на основе битума, однако температура его производства и укладки на 30–40 градусов ниже, поэтому он более экологичен. Такой «сероасфальтобетон» широко применяется в Канаде, США и Южной Корее.

Стоимость «сероасфальтобетона» не отличается от стоимости традиционного асфальта. Сера в его составе предполагает строгое соблюдение технологии приготовления смесей, зато такой асфальт можно укладывать при минусовой температуре. В России покрытие с использованием сероасфальтобетонных смесей было протестировано в Новом Уренгое, Оренбургской, Астраханской, Рязанской, Московской и других областях, а также на отдельных участках дорог Москвы.

#Авто#Дорожное строительство
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