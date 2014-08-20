В 2015 году в России появится ГОСТ на новый тип покрытия дорог — «сероасфальтобетон»

Стоимость «сероасфальтобетона» не отличается от стоимости традиционного асфальта. Сера в его составе предполагает строгое соблюдение технологии приготовления смесей, зато такой асфальт можно укладывать при минусовой температуре. В России покрытие с использованием сероасфальтобетонных смесей было протестировано в Новом Уренгое, Оренбургской, Астраханской, Рязанской, Московской и других областях, а также на отдельных участках дорог Москвы.