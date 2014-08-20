В 2015 году в России появится ГОСТ на новый тип покрытия дорог — «сероасфальтобетон»

Posted 20 августа 2014, 08:40
Published 20 августа 2014, 08:40
Modified 2 марта 2023, 17:39
Updated 2 марта 2023, 17:39
Проект ГОСТа по «сероасфальтобетону» готовят к концу 2015 года московские власти. До этого его обсудят со специалистами, примут на экспертной комиссии по инновационным технологиям, а потом направят в Росстандарт на утверждение. На разработку стандарта планируется потратить около 12 млн рублей, сообщает Auto@Mail.
Новый тип покрытия предполагает добавление в асфальтовую смесь битума и 30% модифицированной серы. По своим свойствам материал получается таким же, как традиционный горячий асфальт на основе битума, однако температура его производства и укладки на 30–40 градусов ниже, поэтому он более экологичен. Такой «сероасфальтобетон» широко применяется в Канаде, США и Южной Корее.
Стоимость «сероасфальтобетона» не отличается от стоимости традиционного асфальта. Сера в его составе предполагает строгое соблюдение технологии приготовления смесей, зато такой асфальт можно укладывать при минусовой температуре. В России покрытие с использованием сероасфальтобетонных смесей было протестировано в Новом Уренгое, Оренбургской, Астраханской, Рязанской, Московской и других областях, а также на отдельных участках дорог Москвы.